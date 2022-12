徐家健：抗衰老產品NMN 或被列藥物的走向

近期最轟動美國銀髮市場的一宗新聞,可能是FDA披露了一份有關把NMN剔出膳食補充劑名單的一份文件。換句話,抗衰老神藥NMN將有可能被定義為銷售門檻高得多的藥物,需經過一輪繁複的臨牀測試才能夠推出市場。

問題是,原來抗衰老神藥一直不是藥,被剔出膳食補充劑名單是因為NMN的效用,或甚對服用者構成健康風險?

一篇名為《Dietary Supplements and Public Safety: A Defense of DSHEA's “Three-Legged Stool” 》的研究報告指出:

Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) has made possible the safe, vibrant and burgeoning dietary supplement industry we see today. The balance it struck between access and safety with respect to products then on the market has over time proven wise. It provided the foundations for assuring the safety of ingredients, the quality of manufacturing and the authority to remove unsafe products from the market. Additional safeguards have been added to DSHEA to address adequate postmarket surveillance.

1994年通過的《膳食補充劑健康及教育法案》,旨在取得使用和安全的平衡,讓消費者可以透過較方便價廉的市場渠道在市場選購安全可靠的膳食補充劑。

法案的重點是,膳食補充劑並非藥物,FDA因此沒有要求製造商進行一輪繁複的臨牀測試去證明其療效,這卻並不代表膳食補充劑有健康風險。

料剔出補充劑名單 價錢勢大升

對於膳食補充劑,FDA是有一定機制去確保其安全,包括發現問題時下令其製造商落架。然而,NMN將可能被FDA下令其製造商落架,卻只是因為有製造商正進行研究其藥用療效。又換句話,服用NMN本身並不存在任何已確認的健康風險,只是其藥用療效還有待更多FDA認可的臨牀測試結果。然而,一旦被定義為藥物,其價錢必定會大幅上升。

美國克林信大學經濟系副教授

http://facebook.com/economics3.0

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[徐家健 象牙塔看財技]