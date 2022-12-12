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港產微霧潔齒器 快速潔齒主攻安老院

【明報專訊】安老院行業長期面對人手不足、少人入行的問題。然而，要為一些失去活動能力的長者刷牙，卻非常消耗人力和時間，令人手不足的問題更突出。有本地公司和大學的牙醫學院合作研發一款微霧潔齒器，可以快速為長者和其他失能人士清潔牙齒，有助他們保持口腔健康，正常地進食和吸收營養，兼且保持自尊，同時減輕照顧者的工作負荷和壓力。

明報記者 薛偉傑

攝影 朱安妮

Pacific Care Limited業務經理余碧珊、項目工程師葉梓朗表示，口腔健康和全身健康的相關度遠超過一般人的想像，牙周病和多種其他疾病都有關聯。例如，有研究顯示，糖尿病患者患上牙周病的機率，會比口腔健康者高出兩至三倍，而且兩病齊發可能會令血糖更難控制。美國牙周病醫學會的研究亦發現，牙周病患者出現心肌梗塞和中風的機率，比口腔健康者高出兩倍。

牙周病與多種嚴重疾病有關聯

美國哈佛醫學院領導的多國研究團隊追蹤超過14.8萬人近30年研究發現，牙周病患者患上食道癌的機率增加逾四成，患上胃癌的機率增加超過五成。

日本認知障礙症名醫長谷川嘉哉認為，牙周病會間接引致阿茲海默症，因為牙周病菌產生的毒素會導致牙齦發炎，發炎物質會經由血液流入大腦，令大腦產生一些澱粉類蛋白質，從而引致阿茲海默症。

此外，牙周病和腦炎、腦膜炎、鼻竇炎、細菌性肺炎同樣有關聯。然而，牙周病初期的病徵並不明顯，很多時會被誤會為「熱氣」。到了確診時，病情已較嚴重，所以最好是能夠預防。

因此，該公司在2020年初開始和香港大學牙醫學院合作研發一款「微霧潔齒器」，希望協助殘疾人士和安老院長者等保持口腔健康。微霧潔齒器的設計原理，是將小量的水霧化成微米尺寸的霧點，精準地和空氣混合後，再透過樹脂牙套中的多個小孔高速噴出，令到每次只需4毫升水和10秒，已可以清潔一排牙齒（即清潔上下排牙齒合共需8毫升水），減低初始牙菌斑在牙齦線或牙縫等位置形成的機率。

4毫升水10秒清潔一排牙

有別於「水牙線」等設備使用高速水柱來清潔牙齒，微霧潔齒器是將小量水混合約100倍的空氣後，才高速噴出。由於用水量極少，兼且是以霧點形式清潔，可以減低長者被水「哽噎」的機率，更加安全。該公司建議，每日早晚各用一次，可以清除到30%至50%牙菌膜，令出現牙周病的機率大大降低。

微霧潔齒器由去年中開始測試。其中，香港大學牙醫學院找到50名病人參加臨牀測試。此外，還有20間日間護理中心每間各有20至30名長者參與社區測試。

每部售價約4萬

到今年，微霧潔齒器在日內瓦國際發明展中獲頒一個銀獎，還取得多項發明專利，以及在上月初的樂齡科技博覽中公開展出。現時，微霧潔齒器的設計已經定型，正交給一些社福團體屬下負責照顧長者和智障人士的機構試用。只要接到訂單，就可以正式推出市場。該公司估計，安老院以及照顧殘疾人士和智障人士的機構，將會是首批客戶；此外，亦已接到一些私家醫院及家庭的查詢。

由於微霧潔齒器的研發投資不低，兼且使用外國零件，又在香港組裝，每部售價約4萬元。因其效率高，每家機構通常只需要一部微霧潔齒器，以及為每名長者、殘疾人士、智障人士或病人配備一個適合其尺寸的樹脂牙套即可。該公司希望，香港市場每年可以吸納大約1000部微霧潔齒器，這樣即使沒有出口訂單，也足以封掉蝕本門。

[新經濟新天地]

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