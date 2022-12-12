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新股巡禮

上美化妝受累疫情 業績大跌 同業巨子生物上月掛牌 股價累升三成

【明報專訊】繼上月巨子生物（2367）來港掛牌後，近期或再有內地知名護膚品牌企業來港招股。產銷「韓束」、「紅色小象」等護膚及母嬰品牌的上海上美化妝月初已通過上市聆訊，有機趕及於2022年完結前與本港股民見面。巨子生物上月掛牌以來，股價累積升三成，上周更獲大行高盛首次給予買入評級，作為同業的上美化妝能否「巨子種樹、上美乘涼」仍是未知數，但疫情對上美今年業績影響便確實放在眼前，上半年收入倒退三成，盈利跌六成，集團亦已表明全年盈利將大幅減少。

撰文：旻晞

上美是次來招股，由摩根大通、中金及中信証券擔任聯席保薦人。上美是國內一家多品牌化妝品公司，專注於護膚品及母嬰護理產品的開發及產銷，兩者收入比大約為七三比。根據弗若斯特沙利文報告，去年集團是唯一擁有兩個護膚品牌、年零售額均超過15億元人民幣的國貨化妝品公司，自2015年至2021年連續七年零售額計，位列國貨化妝品公司前五名。

集團旗下有三主要品牌，韓束（Kans）、一葉子為護膚品牌，紅色小象為母嬰用品牌。韓束主打Z世代及25至40歲女性，擁獨家專利成分TIRACLE，針對亞洲皮膚衰老問題改善女性肌膚，定位「科學抗衰」；一葉子則標榜以天然元素及植物的活性成分，定位修護肌膚、針對18至35歲的年輕消費者。

線上渠道佔總銷售達74%

翻看往績，韓束對集團收益愈加重要，佔集團收入比由2019年的32%，增至今年上半年的47.8%；反之同期一葉子的收入佔比由36.6%降至21%；至於紅色小象的收入佔比則較為波動，其間介乎18%至24%不等。

銷售渠道方面，集團相當依重線上渠道，整體線上銷售佔總銷售高達74%，當中39%為線上自營店，第三方零售商及分銷商銷售分別佔20%及15%左右（今年上半年數據）。不過，從毛利率層面看，線上銷售毛利率反而較線下渠道略低（64.5% vs 67.8%），主要是佔整體銷售額14%的線下零售商，即銷往著名超市、大型連鎖店的毛利率奇高，達81%，拉高線下渠道整體毛利率。惟整體而言，上美過去幾年毛利率相對保持穩定，大體介乎60%至64%水平。

從業績看，2019至2021年收益增長逐漸放慢，2020年收入增長18%，2021年放緩至7%，情况至今年上半年更見惡化，收入按年倒退逾三成，拖累盈利倒退63%。集團在臨時招股書中花了不少篇幅解釋今年上半年業績大幅倒退的原因，主要仍是新冠疫情於多方面影響了集團的銷售，包括物流運送被延遲、甚至中斷，令未完成訂單增加，同時，營銷活動亦受阻。集團亦透露今年7月至10月的銷售情况，月度銷售額雖仍未回復按年增長，但至少10月份跌幅已收窄至14%，較8、9月的31%見改善。

定位大眾市場 近年拓中高端產品

上文提及的巨子生物，於今年首五個月業績即使同受疫情影響，但收入及盈利仍能保持39%及8%的增長，或反映在物流、零售庫存管理上，上美仍有進步空間。事實上，今年上半年集團存貨周轉天數259.7天，較去年全年188.8天增加38%。

另外要留意是，目前上美旗下三大品牌，定位都是大眾市場，在中高端品牌市場仍待發展，有見及此，上美近年積極開發新的中高端產品。今年5、6月上美先後推出新品牌，即一頁（母嬰護理）及安敏優（護膚），針對中高端市場；同時集團亦有與日本紅道科研中心、SK-II前科學家山田耕作合作，計劃明年推出以「山田耕作」（TAZU）為名的高端護膚品牌。進軍中高端市場首先換來的，便是研發支出的上升，今年上半年研究開支佔收入比例達4.1%，較以往三年平均值2.68%顯著提高，最終能否有所收成，相信至少要至明後兩年才知結果。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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