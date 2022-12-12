看淡明年港樓 上半年跌幅未必少

在《Money Monday》第353期（6月20日出版）封面故事，陶冬在專訪中表示，由於美國通脹高企令當地民眾對政府十分不滿，總統拜登為了提升所屬民主黨在11月中期選舉的勝算，料會支持聯儲局下半年繼續大幅加息以遏制通脹，與此同時，日圓匯價下跌可能觸發亞洲貨幣出現競爭性貶值，一場類似1997年亞洲金融風暴的危機正在醞釀，尤其是本港樓市或面對調整壓力，呼籲投資者重視風險管理。

上述報道見報以來，美國聯儲局於7月、9月、上月每次議息會議均大幅加息0.75厘，令聯邦基金利率上端現已升至4厘，而且本港與H按掛鈎的1個月銀行同業拆息（HIBOR）一度急升至逾5厘（見圖1），在加息陰霾下，反映本港二手樓價的中原城市領先指數最新報157.67，屬5年多低位，與6月中的179.32比較，不足半年已下跌12.1%（見圖2）。

料P跟隨拆息升 增供樓負擔

記者上周五再次訪問陶冬，請教他對港樓明年後市的看法，他仍然看淡：「我相信明年香港房地產會跌，而且起碼明年上半年跌的幅度未必少。樓價在過去幾個月跌幅加快，因為這幾個月香港利率才開始明顯往上走，美國聯儲局今年3月已開始加息，至今已加息很多次，初期香港曾經不跟隨，但是現在已走到這一步，美國若再次加息的話，香港不能夠不跟加，原因是即使香港本身對於資金的需求不是這麼大，但是在聯繫匯率之下，如果港元利率與美元利率之間出現了比較大的差距，沽空港元買美元是必贏的投資策略，這樣的後果是令香港的聯繫匯率受到很大的壓力，我個人認為香港的聯繫匯率在可預見的將來不會變，這樣的話，香港的利率需要跟着美國往上走，香港的樓價難免會因此受到影響」。

雖然1個月HIBOR下半年以來大幅上升逾4厘，惟本港大型銀行僅在9月及11月分別調升最優惠利率（P）0.125厘及0.25厘，最新報5.375厘；由於H按普遍以P作為封頂利率，P暫時未有大幅上升，亦未有進一步大幅增加有關按揭供款開支。

但陶冬認為，P遲早也會跟隨HIBOR而上升：「在HIBOR剛開始上升的時候，P感受不到上升壓力；當HIBOR上升到一定程度之後，P就感受到上升壓力了，P就會上升」。

資金通關 才可支持港樓回升

另外，雖然市場普遍預測，若本港與內地恢復正常通關，內地購買力將成為港樓的生力軍，望可支持樓價止跌回升，但陶冬並不認同：「你看得太多的是物理意義上的關，人的走進走出，你看得太少的是資金意義上的關，資金的流進流出。假如你在內地有10萬元人民幣銀行存款的話，可以自己做實驗，是否可以輕易把這10萬元人民幣兌換至香港」？

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