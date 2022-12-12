花旗信用卡首三季簽帳額 重回疫前水平

本港花旗信用卡客戶，在首三季最高消費國家，依次為美國、英國、澳洲、新加坡、法國和日本，全部按年錄雙位數增長。今年首三季，花旗信用卡本地消費已超過疫情前的2019年同期水平，海外消費則仍然跌逾兩成，不過現時港人對旅遊住宿需求復蘇強勁，該行相關信用卡銷售同期按年升近九成。

美英澳成海外消費最多國家

此外，聯營卡亦為信用卡的增長動力，今年首九個月該行信用卡淨新客戶量，按年增長兩成，李冠康表示，該行與八達通、HKTVmall和香港電訊發行的聯營信用卡的新申請量，佔整體新信用卡近四成，特別是與香港電訊聯營卡在4月推出，吸引新卡申請。他表示，選擇合作伙伴時，會較着重公司與客戶的連結程度，暫時未有再新增聯營卡的目標行業或企業，但會加強與海外消費，旅行商戶等合作。

今年稅務貸款推廣期已開始一個半月，李冠康表示今年資金成本受存息上升推高，該行最低稅貸利率較去年增0.4厘至1.78厘，不過在11月總申請貸款額按年升近三成，申請額則維持約10萬元。他認為，在市場利率急升下，稅貸利率仍然相宜，在目前市場環境下，對客戶有一定吸引力。