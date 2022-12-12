「薯條哥」明出席聽證會 醜婦終須見家翁

SBF如此跳脫的思維，其實筆者從行業人士口中亦略有所聞。據說在Alameda的辦公室仍設於金鐘的年代——目前已沒有續租，SBF不時跟子公司的員工下西洋棋，若員工下棋贏了他，便會受到賞識且轉職至Alameda。雖然筆者無法考究背後真相是否如這位行業人士所說的一樣，但看見Alameda在港子公司的茶几上放有一盤西洋棋，不禁令人覺得：「這個劇本聽起上來很合理！」

美國國會眾議院、參議院將分別於明後兩天（13日及14日），就FTX倒閉一事舉行聽證會，身處巴哈馬的SBF據報將以線上形式參與作證。

且看「模範總裁」解釋FTX死因

其實想想也是，因為自己「穿櫃桶底」而波及全球大量散戶「血流成河」，甚至連淡馬錫、紅杉資本等知名的投資機構亦「老貓燒鬚」，相信，若SBF親身出席聽證會只會「凶多吉少」。

筆者十分期待，到底SBF在聽證會上會如何闡述FTX崩潰的原因，以及這個「曾認為自己是一位模範總裁」的人，如何說明自己失敗之處。

明報記者 蔡穎霖

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