經濟

OSL籲借鑑星電子密碼模式 拓區塊鏈應用

【明報專訊】財政司長陳茂波曾於網誌提及「每當我們談到虛擬資產，往往就想到虛擬貨幣及投機炒賣。」經過今年幣圈連環爆煲事件，掀起市場反思虛擬資產價值。BC科技（0863）旗下OSL Digital Securities（OSL）數字資產總監（亞洲）林俊耀於新加坡接受本報專訪時稱，相信虛擬資產背後區塊鏈技術能夠發揮更大價值，建議可參考由星政府研發的電子密碼應用程式，把區塊鏈技術拓展至更廣泛應用場景。

機構投資者金融機構需求不斷增長

林俊耀表示目前新加坡政府系統能在居民之間，轉移實物資產的數碼擁有權的記錄，例如使用「Singpass」驗證身分，將車輛從賣方轉移到買方，期待區塊鏈技術未來亦能用於類似目的，在買賣雙方之間轉移大量不同的資產。若從普惠金融的角度出發，林俊耀表示由於部分國家沒有銀行帳戶的人口比例高達三成，加上國家貨幣面對長期貶值，認為虛擬貨幣為那些地區的人民提供一種可行的替代方案，相信東南亞虛擬資產市場具有發展潛力。

港府近年積極推動虛擬資產發展，2018年起引入虛擬資產監管框架，OSL則於2020年獲發牌，成為香港首家持牌的交易平台。OSL首席財務總監胡振邦表示，公司在取得牌照之初遭到疫情及封關的短暫影響，不過來自機構投資者和金融機構的需求依然不斷增長。他續稱，期待香港的監管環境將變得明確允許機構及散戶投資者參與虛擬資產市場，包括現貨交易、虛擬資產融資、虛擬資產掛鈎的衍生工具等；業界並確實執行監管要求，為投資者提供保障。

隨着新加坡對虛擬資產的監管愈發收緊，近期有見不少交易所、風投基金紛紛轉向迪拜。OSL新加坡常務董事李嘉倫形容兩地環境相似，同樣有較高透明度及較低稅率，有利於虛擬資產發展；但因應行業人才問題，大多數企業仍然選擇新加坡。他相信，部分企業於迪拜設辦公室僅「以防萬一」，但目前暫未見實際搬遷。OSL本身暫時亦未有計劃進一步拓展至廸拜。李嘉倫稱主要是集團目前已覆蓋全球多個市場，包括香港、新加坡、美國、澳洲等，相信能夠滿足全天候市場需要。

開發更多產品 料明年推出

對於近年幣圈持續地震，李嘉倫直言：「每一次災難總有一線希望。」認為OSL作為一家交易平台，能受惠於波動的市况，例如今年的交易量創下歷史新高。香港市場方面，胡振邦補充，儘管整體虛擬資產市場於今年第4季有所放緩，但仍見大量機構投資人、銀行和券商準備進入，公司正準備開發更多新產品滿足相關客戶需求，料於明年推出。

明報記者 蔡穎霖

【新加坡系列報道之二】

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