港IPO市場現曙光 TMT成上市新貴

勝利證券執董及行政總裁高鵑則稱近來新股市場氣氛好轉，但面向傳統市場的新股認購未必熱烈。她稱市場上有幾隻新股開始賺錢後，散戶陸續認購，整體才逐步開始復蘇，因大市值新股亦須散戶支撐，否則甚難「賣飛」。

高鵑認為若新股要重現幾百倍認購，需要是新經濟概念。她並預料在2023年新股市况逐步增長，因恒指有望企穩於2萬點水平，能帶動有適合估值的新股來港上市。

中概股「回A」 集資額遠超港美

事實上，中概股受美國制裁後亦有機會回內地上市，帶旺內地市場。彭博統計，今年內地上交所、深交所和去年新成立的北交所的新股集資額達920億美元，冠絕全球，遙遙領先美國的240億美元及香港的125億美元。單是中移動（0941）、中海油（0883）便分別集資86億和50億美元。而資料亦顯示未來一年內地暫時將有376隻公開招股。另外，內地新股上市後表現亦相對佳，平均回報29%，優於美國的5.5%及香港的負6.2%。