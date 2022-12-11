融資成本升 樓市交投減 地產業界開始裁員

商業地產投資者一直以低息貸款支付交易成本，如今正面臨融資的挑戰。隨着貸款成本上升，部分借款者的債務面臨「負槓桿（Negative Leverage）」的威脅，這意味債務成本超出預期的投資回報。MSCI Real Assets的數據顯示，房地產交易活動正在降溫，10月交易量按年跌43%。

網上經紀Redfin自4月起裁員1/4

MSCI Real Estate經濟師科斯特洛（Jim Costello）指出，由於槓桿的好處相當有限，賣家和買家之間的價格預期差距較大，影響到交易能否達成。隨着交易減少，地產業界開始裁員。此前活躍於美國舊屋翻新轉售（home-flipping）市場的房地產交易平台Opendoor（美：OPEN），上月宣布削減18%人手， 約550名員工面臨裁員。該公司已將其持有的資產減值5.73億美元。

美國網上房地產經紀商Redfin（美：RDFN）上月亦表示，將關閉其舊屋翻新轉售業務，並裁減13%人手，解僱862名職員。受房屋銷售放緩影響，今年4月以來，Redfin已裁減超過四分之一的員工。該公司預期，房地產的低迷市况將在明年持續。此外，大量靠佣金為生的地產從業員被視為自僱人士，雖然他們不在裁員名單出現，卻也面臨樓市放緩的影響。

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