美孚448呎戶跌穿500萬 近10年同類新低

霍氏稱，原業主早在去年10月起已放售物業，當時叫價620萬元，放售逾一年，仍未獲洽詢，未因此而調低叫價。及至上月，原業主因不看好後市而主動低調叫價至528萬元，隨即獲外區上車客垂青，買賣雙方議價後，終以499.8萬元易手，較最初叫價低120.2萬元或19%，屬同類型單位近10年新低成交價，實呎11,156元。原業主在2009年3月以210萬元購入，大幅劈價後帳面仍獲利289.8萬元，物業逾13年升值約1.38倍。

大寶閣4房29年升值約3.4倍

大型屋苑續錄低價成交，豪宅則錄破頂成交。市場消息稱，大坑大寶閣中高層B室，實用面積2465方呎，4房連套房及儲物室間隔，最新透過「賣殼」（公司轉讓）、連2個車位，以9500萬元易手，成交價創屋苑新高，實呎38,540元。據悉，原業主在1994年1月以2150萬元購入，持貨快將29年，帳面大賺7350萬元，物業期內升值約3.4倍。

一手市場方面依然淡靜，昨日只錄零星成交，其中華懋旗下西半山大學閣，以招標形式售出1座5樓A室，實用面積1584方呎，屬3房連2套房間隔，連一個車位以6600萬元售出，實呎41,667元。據悉，大學閣自去年12月由租轉售後，至今累售15伙，套現12.7億元。

大學閣3房戶連1車位6600萬售出

對於未來樓市發展，恒基物業代理董事兼營業（二）部總經理韓家輝表示，市場壞消息已消化七七八八，預計明年上半年市况可回穩，甚至錄得微升，若本港全面恢復通關後，樓市交投將增加，樓價亦可望回升。

會德豐地產常務董事黃光耀認為，樓市情况正逐步回復正常，內地陸續放寬通關等措施，有利本港經濟發展。

他預計，在農曆新年後將出現小陽春，可望帶動樓市氣氛，預計各發展商亦整裝待發，在幾個佳節假期後，將推售旗下新盤。

[香港地產]