紐油上周挫11% 8個月最大跌幅 分析：經濟前景差難提振油價 料70至80美元波動

明報記者 歐陽偉昉

紐約期油上周五表現波動，歐盟上月初對俄羅斯石油價格設定60美元上限，俄羅斯總統普京上周五威脅減產和拒向限價國家出口原油，帶動紐約期油在上周五升近72.7美元，不過臨近尾市，彭博社引述消息人士稱，自上周三因漏油關閉，每日從加拿大向美國輸送60萬桶原油的管道，會嘗試部分在周六重啟，一度令油價轉跌至貼近70美元一桶，及後收復跌幅，全日以微升0.18%收市。

IMF料全球1/3經濟體衰退 降低石油需求預期

市場對明年央行維持高利率的預期上升，IMF預計全球三分之一經濟體會於今年或明年出現經濟衰退，降低市場對未來石油需求的預期。雖然上周有輸油管道封閉、中國內地放寬防疫封控和俄羅斯減產的利好消息，亦未能提振油價，加拿大帝國商業銀行私人財富管理高級能源交易員Rebecca Babin表示，在環球需求信號改善之前，無法帶動油價向好。俄羅斯對減產的威脅，亦似為抬高油價，不會對石油供應有實質影響。

此外，紐約期油亦自2020年11月以來出現正價差，即近期交割的合約價格較遠期為低，明年1月到期的紐約期油合約，較2024年1月到期的合約每桶低0.21美元。正價差出現反映市場認為近期石油需求疲弱，偏向出現供過於求，為交易員預期經濟即將放緩的指標。

紐約期油再現正價差 交易員料經濟將放緩

艾德金融期貨部主管文錦輝指出，臨近年末交易減少，增加了油價波動，認為目前油價屬偏低水平。歐洲在1月和2月才會進入寒冬，在北溪天然氣管道受損下，對油價有一定支持，預期紐約期油會在70美元至80美元之間波動，守在每桶70美元便不會持續下跌。明年油價要視乎環球經濟表現，但美元回落有利商品價格上升。

11月初內地加強疫情防控，為推動油價下跌的因素之一。雖然近期內地陸續放寬防疫，文錦輝同意會帶動對油價上市的憧憬，不過內地產業鏈因疫情暫停，海外訂單未必可以即時恢復，因此對能否增加大量對石油需求有疑問。