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2022年12月10日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港鐵小蠔灣補價前期費料共446億 補地價佔86億 折合每呎樓面地價4800元
學者指批標後 港鐵資金回籠減風險
紅山半島銀主盤5年貶值三成
上月三大辣稅235宗 3個月新高
大鴻輝彩鴻酒店連鄰地申重建 涉14萬呎樓面
羅氏集團放售一籃子物業市值15.5億
恒指強勢撲二萬 距牛熊線700點 憧憬內地通關 再升450點創3個月新高
北水全周流出34億 7月以來最多
匯豐上調定存息至最高4.6厘
廈門國際銀行擬赴港上市 集13億美元
恒指公司調整雙重上市第二上市處理方法
高盛料內地工業明年底好轉 看好時代電氣
市場信心改善 內房配股續獲承接 雅居樂再配售雅生活股份套現近5億
融創4建議重組境外債 傳大多數債權人認同
多家內房上月銷售挫 禹洲按年跌七成
澳門落實新細則 冀吸外國客
淡馬錫擬售和記港口兩成權益
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌
軟銀減持商湯 累計套現逾億
中汽協料明年汽車銷量升3%
美FTC告微軟 阻購動視暴雪 指違反壟斷法規 兩企股價微跌
美PPI升7.4%高預期 通脹壓力持續
台積電不排除日本再建新工廠
陸振球：人口增長結構性利淡香港樓巿
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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港鐵小蠔灣補價前期費料共446億 補地價佔86億 折合每呎樓面地價4800元
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