台積電不排除日本再建新工廠

【明報專訊】台積電（台：2330）擴大對美國工廠的投資之際，也可能在日本加碼投資。台積電歐亞業務資深副總經理侯永清接受東京電視台訪問時稱，台積電不排除在熊本正在興建的工廠以外，在日本另建一座新工廠。他表示，台積電希望先了解熊本廠房的表現，再決定是否可能興建另一工廠。台積電對此表示，不排除擴大投資的可能性，但目前沒有具體計劃。日本經濟產業大臣西村康稔表示，歡迎台積電考慮在日本加設一家工廠。
11月收入565億創新高
台積電與日本索尼半導體解決方案（SSS）及電裝株式會社（DENSO）組成合資企業JASM，今年4月起在熊本建廠，目標在2023年9月竣工，預計在2024年底前，以28納米、22納米、16納米及12納米製程進行生產，月產能可達5.5萬片。台積電已計劃在美國亞利桑那州建造第二家半導體工廠，並將會把在該州的投資額增至400億美元（約3120億港元）。
台積電最新公布11月營運報告，期內合併收入為2,227.06億元新台幣（約565.5億港元），按月增加5.9%，按年增50.2%，創單月歷史新高。分析指出，包括蘋果（美：AAPL）iPhone的A16晶片和高通（美：QCOM）最新半導體在內的高端智能手機晶片，貢獻了台積電大部分的季節性增長。台積電首11個月累計收入為20,713.31億元新台幣（約5259億港元），按年增44.6%。不過分析預期，台積電12月營收按月減少。