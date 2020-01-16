美PPI升7.4%高預期 通脹壓力持續

不過汽油價格近期回落，提振消費者信心。美國密歇根大學12月消費者信心指數初值升至59.1，遠高於預期的56.9。美國消費者的1年通脹預期初值，意外降至4.6%，創去年9月以來新低。美股3大指數午夜前微跌。

摩通：加息至6.5厘概率28%

雖然華爾街大佬看淡美國經濟前景，不過美國財長耶倫預期，美國可避過經濟衰退，強調目前沒有看到全國範圍出現大規模裁員，相信美國在遏抑通脹方面走在正確的軌道。市場普遍預期，聯儲局將會把利率提升至5厘水平，然後在一段時間內按兵不動。

不過以Nikolaos Panigirtzoglou為首的摩通策略師團隊指出，若美國經濟繼續穩步增長，而通脹未見顯著緩和，聯儲局可能會加息至5厘以上，預計明年下半年加息至6.5厘的概率達28%。

上季錄得破紀錄利潤的埃克森美孚（美：XOM）擴大股票回購規模，由原本2023年底前回購價值300億美元的股票，加碼至2024年前回購價值500億美元的股票。儘管面臨美國總統拜登的批評，埃克森美孚仍決定將來自油氣價格飈升所獲的利潤返還投資者。

（綜合報道）

[國際金融]