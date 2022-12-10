融創4建議重組境外債 傳大多數債權人認同

擬售部分資產 增現金流動性600億

融創截至6月底債務並無重大變動，當中未經審核的境外有息負債本金額約110億美元，其中有約37億美元（佔境外債務總額34％）的原始到期日為今年年底前。融創擬在香港或開曼群島安排實施重組計劃，在雙邊的基礎上與相關境外債權人溝通解決。融創稱，目前仍與債權人小組溝通境外重組方案，且尚未就條款訂立正式協議，下一步將繼續與境外債權人進行積極、建設性對話，盡快落實重組方案的條款。

融創提及，境外重組工作是基於「公平對待所有債權人」。據初步重組框架， 融創建議降槓桿計劃，擬將30億至40億美元債務，以及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鈎工具；又將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價公開票據，期限為自重組生效之日起2至8年，為集團提供適當的時間以恢復運營及流動性。預計新票據首兩年部分利息可以只計提不支付，之後相關利息再以現金支付。

有知情人士透露，融創與債權人溝通磋商多個月後，境外重組順利推進，重組框架已初步獲大多數債權人認同。同時融創亦正在積極推進境內公開債整體重組，近日已對債券持有人發布境內重組方案，並將就展期方案召開債券持有人會議進行投票表決。方案一旦通過，融創將成為繼富力、龍光之後再一家完成境外債重組的房企。

融創昨日亦公布截至去年底全年業績，去年收入約1983.9億元，按年跌14％，期內盈轉虧約382.6億元。融創稱受行業極端環境影響及對資產價值評估的審慎態度，集團大幅計提各類減值約520億元，若剔除減值影響後的核心經營利潤約為125.7億元。