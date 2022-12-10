匯豐上調定存息至最高4.6厘

匯豐港元定存最低存款為1萬元，該行表示，上調利率是為考慮利率及市場環境變化，會密切留意市况適時調整息率。目前3個月港元定存最高為南商有5.2厘，惟起存金額要求500萬元，一般客戶低額定存以創興最高，於網上或手機銀行開立的年利率為4.75厘。

1個月港元拆息在近日創14年新高後繼續回落，昨跌10.29點子（1厘等於100點子）至4.888厘，不過反映銀行資金成本的3個月拆息升0.38點子至5.399厘，12個月拆息則升0.26點子至5.782厘。

此外，昨日市傳恒生（0011）和中銀（2388）將於本月上調H按鎖息上限0.25厘，與早前已上調鎖息上限的匯豐和渣打看齊，一手物業的H按鎖息上限將升至3.125厘，而二手物業則升至3.375厘。

傳恒生中銀調高鎖息上限

至3.125至3.375厘

中原按揭董事總經理王美鳳表示，最近1個月拆息接近5厘，明顯高於實際按息2.875厘至3.375厘，加上定存競爭激烈，銀行整體資金成本上升，因此銀行上調新造按息以紓緩息差壓力。四大行加息具指標作用，預期其他銀行將陸續跟隨。港銀最優惠利率下周料再加0.25厘後，實際按息將升穿3厘，至3.375厘至3.625厘水平。