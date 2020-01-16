恒指強勢撲二萬 距牛熊線700點 憧憬內地通關 再升450點創3個月新高

明報記者 蔡穎霖

昨天港股成交額依然高企，達1994.47億元，較上日增加24.1%。科指昨天升2.3%至4369點；國指升2.5%，收報6834點。大市全日沽空金額261.3億元，較上日微升0.1%；沽空金額佔大市成交比率約13.1%，為今年11月25日後新低。

港三大指數連升兩周

港股三大指數連升兩周，恒指全周累升6.6%或1225點，為今年11月11日後最大單周升幅，當時升幅為7.2%。科指累升12.7%或490點，國指累升7.3%或465點。

受惠於復常概念的香港零售股、地產收租股等板塊繼續發力，新世界（0017）昨天升6.7%，九倉置業（1997）漲5.4%，新地（0016）及恒隆（0101）均升逾4%。

此外，中資科網龍頭亦有貢獻恒指，美團（3690）升5.7%至188.5元，百度（9888）也漲5.5%。騰訊（0700）昨天雖然有2.6%升幅，沽空金額卻是昨天最多個股，較上日增加23%至22.48億元。

分析：待長線基金「回歸」

港股有望續向上

港股近期強勢，建銀國際研究部董事總經理及首席策略師趙文利預計，恒指升至20,000點水平將有短期波動，認為今輪升勢主要靠平淡倉所帶動，相信有待長線及主流基金「回歸」，港股將有望繼續向上。

趙文利又稱，港股直至明年3月將有進一步修復的空間，預計恒指明年波動區間介乎16,200至22,200點，科指介乎3200至5300點，國指介乎5700至7800點。

日前內地發布防疫「新十條」措施，大摩發表報告「轉軚」看好A股，認為隨着最新的疫情措施出台，市場情緒繼續恢復，在確定的重新開放路徑之下，相信A股表現將跑贏新興市場及環球市場，料後續執行措施等因素將有助提振市場情緒，將A股投資評級由「與大市同步」上調至「增持」。

大摩「轉軚」唱好A股

料跑贏環球市場

摩通報告指出，明年內地經濟可達至5%增長，但取決於如何在多年封控之中重新開放。該行指出，目前基準預測是增長4%。如內地政府可以有序、準備充分和指引明確地重新開放，樂觀情境下增速可達至5.3%。未來重點將是內地正式下調疫情防控等級，以及跨地區出行會否在農曆新年前後恢復正常。