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彭博：Tesla派朱曉彤營運得州超級工廠

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克已欽點Tesla大中華區總裁朱曉彤（小圖），協助營運美國得州奧斯汀的超級工廠。朱曉彤於2014年加入Tesla，協助建構中國的超級充電站網絡，並負責監督上海超級工廠的建設，目前領導Tesla亞太區業務。消息人士稱，朱曉彤本周已帶領中國工程團隊抵達奧斯汀，協助監督得州廠房的產能升級。該廠除了生產Model Y，未來也將生產電動貨車Cybertruck。

內媒早前傳朱曉彤將任CEO

知情人士稱，未知朱曉彤將在得州逗留多久，又或會否保留其亞洲職務。此前內地科技博客《品玩》聲稱消息人士指，朱曉彤將接替馬斯克的Tesla全球CEO職位。不過《品玩》上月底才在Tesla向其提出的名譽侵權案敗訴，被浦東新區人民法院判處其向Tesla賠償10萬元人民幣。

馬斯克曾形容得州及德國柏林廠房是「燒錢大熔爐」，他最初計劃在得州以新型的4680鋰離子電池製造Model Y，惟新電池尚未準備好量產，只能以舊電池進行生產。得州廠房在6月的產能為每周1000輛Model Y，迄今尚未公布最新產能是否已追上德國超級工廠每周2000輛Model Y的速度。相比下，上海超級工廠每年產能達100萬輛。

《福布斯》富豪榜的數據顯示，馬斯克的全球首富地位周三曾被路易威登（法：MC）董事長Bernard Arnault短暫超越，後者一度以1858億美元的淨資產，超越馬斯克的1857億美元身家。今年以來，Tesla股價跌逾五成，令馬斯克身家大跌。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕得州 超級工廠 朱曉彤 馬斯克（Elon Musk）

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