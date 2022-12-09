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港鐵小蠔灣車廠1期收33份意向

【明報專訊】繼將軍澳日出康城後，港鐵（0066）另一大型發展項目──大嶼山小蠔灣車廠項目正式展開發展。項目籌劃逾20年、第1期發展昨日截收發展意向書，港鐵共收到33份發展意向書，在收到發展意向書後，將編訂經甄選的投標者入圍名單，以邀請發展商及/或財團提交正式標書，並將盡快落實有關招標安排。

港鐵：盡快落實招標安排

據悉，有份遞交意向的發展商，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、恒隆地產（0101）、會德豐、太古地產（1972）、 資策（0497）、麗展（0488）、遠展（0035）、帝國集團等。港鐵物業及國際業務發展總監鄧智輝（圖）表示，對項目前景有期望，小蠔灣車廠發展模式與過往不同，因需要重置車廠，需要一筆過支付補地價後才可發展。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，此屬小蠔灣項目首期，各發展商亦希望了解整個項目的發展，而過去港鐵或市建局項目截收發展意向書，亦錄得逾30份意向書，是次收到33份意向書屬合理水平。他續稱，是次推出第1期發展，總發展樓面逾130萬方呎，若以市場最高估值、每方呎樓面地價約5000元計，項目估值逾65億元，連同建築成本，整個項目投資額將逾100億元，預計部分發展商將合組財團入標，預計最終收4至6份標書。

料最終收4至6份標書

小蠔灣車廠發展項目第1期位處項目西南面，以山景為主，提供約1400伙，住宅樓面約124.54萬方呎，另設商場樓面約6.74萬方呎，總樓面131.28萬方呎。 綜合市場估計，連同補地價在內，小蠔灣第1期估值約39.38億至65.64億元，預計每方呎樓面地價約3000至5000元。

資料顯示，整個小蠔灣車廠發展項目將分4階段落成，第1至3階段將建56幢、21至45層高住宅大廈，建築物高度為主水平基準以上180米至191米，提供約1.5萬伙住宅單位，包括私宅10,720伙及4280伙公營房屋，住宅總樓面約1119.46萬方呎。第4階段發展將在第3階段項目竣工後才動工，預計提供約6200伙資助房屋，將不設私宅。

相關字詞﹕張翹楚 信置 恒隆地產 恒地 新地 長實 港鐵 小蠔灣車廠發展項目

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