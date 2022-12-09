新盤首周僅售45伙 上源賣5300萬

【明報專訊】在新盤市場只以餘貨撐場下，綜合市場資訊，本月首周整體一手成交暫只錄約45宗，成交主要來自新界樓盤。萬科香港旗下已屆現樓的屯門掃管笏上源，新售出的9號屋，實用面積2747方呎連花園和平台等，成交價5300萬元，實呎19,294元，買家可獲最長1230日成交期，即超過3年，以及提前入住，但若於180日內完成交易，可獲4%回贈。
新地（0016）旗下兩個新界西北新盤共錄兩宗成交。當中天水圍Wetland Seasons Bay第2期透過招標售出別墅RV 5的地下A室，實用面積1158方呎連花園，成交價1688.364萬元，實呎14,580元，買家成交期180日，並獲1萬元現金回贈及獲贈部分家具，屬項目本月首宗一手成交。另同系元朗錦田PARK YOHO Bologna售出第8B座9樓D室，實用面積279方呎1房戶，成交價412.27萬元，實呎14,777元；項目本月暫錄2宗成交。
一手交投持續淡靜，再有新盤買家撻訂離場。香港小輪（0050）及帝國集團合作、已屆現樓的屯門青山公路帝御．星濤，本月暫錄2宗撻大訂，新一宗屬第1座5樓19室，實用面積213方呎開放式戶，於2020年11月以367.24萬元售出，買家撻大訂料遭發展商沒收10%訂金，涉約37萬元。
帝御．星濤本月兩宗撻大訂
據本報統計，本月至今主要新盤暫時共錄約11宗取消交易或撻訂。