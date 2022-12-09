經濟

香港地產

太古10億沽山頂屋地 兩年最大宗 每呎樓面地價9.4萬 稱符合減非核心資產策略

【明報專訊】雖然整體樓市仍處於調整期，不過市場卻錄得超級豪宅屋地成交。由太古集團持有多年的山頂金馬麟山道5號Cameron Lodge，上月以10億元售出，為恒隆地產（0101）2020年9月以25.66億元購入前美國領事館持有的南區壽山村道37號後，逾兩年本港最大宗豪宅屋地成交。太古集團持貨約29年，帳面勁賺超過9億元。該集團指，有關出售事宜符合公司減少非核心資產的發展策略。

明報記者 林尚民

上述物業為金馬麟山道5號，目前設有3幢洋房，名為Cameron Lodge，每座實用面積約3506方呎，合共即約10,518方呎，據區內代理指出，有關物業部分原作收租，部分則供太古高層入住之用。據資料顯示，有關屋地上月中以10億元售出，若以現有樓面計，實呎約95,075元。

買家為普通話拼音

或屬新港人

不過，據屋宇署資料，該地盤今年9月獲批重建兩幢兩層高洋房圖則，並設有地庫，以可建樓面約10,589方呎計，每方呎樓面地價約94,438元。資料顯示，買家以HK BETTER ROOTS FUND LIMITED作登記，公司董事為馮繼勇，英文名字以普通話拼音，或為「新香港人」。雖然該名買家以公司名義入市，需付樓價三成、即3億元買家印花稅及雙倍印花稅，不過在現行政策下，若新買家在指定限期內完成重建，將可退回多付稅款。

滙豐93年8100萬售予太古

另外，上述物業原由滙豐銀行1940年以7萬元購入，至1993年以8100萬元轉售予太古集團或相關人士，2006年再以1.95億元內部轉讓，若以1993年的購入價計，太古集團持貨約29年，帳面獲利9.19億元，賺幅11倍多。太古集團回覆本報查詢時，確認出售位於山頂金馬麟山道5號的鄉郊建屋地段第 326號及建於該土地上的3幢洋房，並指有關出售事宜符合公司減少非核心資產的發展策略，並將所得資金投資於新商機。

值得一提，雖然本港疫情發展至今已有近3年，但卻不時有超級豪宅屋地買賣，最矚目為恒隆地產2020年9月25.66億元購入由前美國領事館持有的南區壽山村道37號，項目今年8月份獲批圖則，將建5幢3層高（在1層低層地下之上）獨立屋，可建樓面47,297方呎，平均每幢洋房面積約9459方呎。另長實（1113）2018年以2500萬元補地價、並把持有的甘道23號一級歷史建築大宅「Carrick」換取甘道38號，去年透過「賣殼」形式售出，市場消息指作價約7億元，項目可建樓面約5920方呎，每方呎樓面地價約118,243元。

相關字詞﹕美國領事館 壽山村道37號 恒隆地產 屋地成交 太古集團 金馬麟山道5號

上 / 下一篇新聞

許正宇：FTX崩盤證虛擬資產須監管 指港政策一貫 海外太寬鬆出事後才收緊
許正宇：FTX崩盤證虛擬資產須監管 指港政策一貫 海外太寬鬆出事後才收緊
雙幣股人民幣櫃枱料明年次季出籠
雙幣股人民幣櫃枱料明年次季出籠
畢馬威：港今年IPO集資可重返三甲
畢馬威：港今年IPO集資可重返三甲
陽光保險錄0.13倍認購 今年反應最差新股
陽光保險錄0.13倍認購 今年反應最差新股
渣打卡被盜用佔1%帳戶 下周一起陸續退款
渣打卡被盜用佔1%帳戶 下周一起陸續退款
東亞料P再調高3次 各加0.25厘
東亞料P再調高3次 各加0.25厘
高盛：政治局會議更支持經濟增長 港股震倉後彈逾600點 收復周三失地
高盛：政治局會議更支持經濟增長 港股震倉後彈逾600點 收復周三失地
信安：港股最差情况已過 惟升幅有限
信安：港股最差情况已過 惟升幅有限
內地陸續寬防控措施 市場偷步炒濠賭股
內地陸續寬防控措施 市場偷步炒濠賭股
恒大今與美元債權人商討境外債重組
恒大今與美元債權人商討境外債重組
中國中藥：國藥不會提私有化
中國中藥：國藥不會提私有化
中國飛機租賃 擬售大中華以外資產
中國飛機租賃 擬售大中華以外資產
潘渡旗下兩ETF 首掛同收7.925元
潘渡旗下兩ETF 首掛同收7.925元
美債息倒掛41年最闊 增至0.84厘 響經濟衰退警號
美債息倒掛41年最闊 增至0.84厘 響經濟衰退警號
孫正義持軟銀34.2% 接近提私有化水平
孫正義持軟銀34.2% 接近提私有化水平
彭博：Tesla派朱曉彤營運得州超級工廠
彭博：Tesla派朱曉彤營運得州超級工廠
張兆聰：低吸本地地產股博轉勢
張兆聰：低吸本地地產股博轉勢
方保僑：2023年的挑戰
方保僑：2023年的挑戰
植耀輝：港股追落後 有望收復2萬點
植耀輝：港股追落後 有望收復2萬點
技術取勝：建滔積層板9元沽壓大
技術取勝：建滔積層板9元沽壓大
盧駿匡：恒指邁向阻力區 短線或有整固
盧駿匡：恒指邁向阻力區 短線或有整固
金管局收銀車8年收返8億個銀仔
金管局收銀車8年收返8億個銀仔
驅鬼師遭創板公司入稟追債
驅鬼師遭創板公司入稟追債
劉思明：氣氛熾熱 有望擴至落後消費股
劉思明：氣氛熾熱 有望擴至落後消費股
周顯：名牌手袋與納米樓
周顯：名牌手袋與納米樓
譚新強：恒指2萬點的悲哀
譚新強：恒指2萬點的悲哀
湯文亮：公司如何迎復蘇 國泰工會應了解
湯文亮：公司如何迎復蘇 國泰工會應了解
加國息率近見頂 利樓市用家入市
加國息率近見頂 利樓市用家入市
ViewStar交通便利 毗鄰三大購物商場
ViewStar交通便利 毗鄰三大購物商場
新盤首周僅售45伙 上源賣5300萬
新盤首周僅售45伙 上源賣5300萬
港鐵小蠔灣車廠1期收33份意向
港鐵小蠔灣車廠1期收33份意向
天水圍未補價居屋 一周18宗成交增3.5倍
天水圍未補價居屋 一周18宗成交增3.5倍
啟德AIRSIDE聖誕市集迎開幕
啟德AIRSIDE聖誕市集迎開幕
信德中心西翼8500萬易手
信德中心西翼8500萬易手