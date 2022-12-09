加國息率近見頂 利樓市用家入市

自從加拿大央行今年3月宣布加息後，加拿大樓市隨即降溫。據加拿大房地產協會數據顯示，加拿大全國平均樓價明顯由今年2月份的高位約81.63萬加元回落，至10月份已調整至約64.46萬加元，累計跌幅約兩成，同期成交量亦跌逾三成。許大衛稱，加拿大加息後，樓市回軟，主要是基於加息令置業成本上升，使買家暫緩置業計劃，並抱持觀望態度，由於國內置業需求未減，故相信若當地息率轉趨穩定，不少自住用家將會重新考慮入市。

10月樓市反映放緩趨勢結束

事實上，加拿大央行10月份將加息幅度由0.75厘，降至0.5厘，已令加國樓市稍為回暖。再參考加拿大房地產協會的數據，10月份加拿大全國房屋銷售按月錄1.3%增幅。加拿大房地產協會高級經濟師Shaun Cathcart指出，9月至10月期間加拿大全國房屋銷量大增，且平均樓價按月跌幅亦連續四個月錄得跌幅收窄，認為從10月份最新的數據中已顯示加國樓市的放緩趨勢正在結束。該協會主席Jill Oudil亦表示，10月份房屋銷售按月上升，是加拿大加息以來首次錄得按月增長，顯示國內對房屋的需求仍在，相信隨着借貸成本和樓價的調整，部分人已在等待入市，展望2023年，買賣雙方仍有可能會繼續觀望，但預期市場氣氛與今年相比將截然不同。

10月份加拿大平均樓價亦見升幅，按月微升0.65%，而今年10月實際（未經季節性調整）全國平均房價為644,643加元，較去年同期下降9.9%，平均房價很大程度上，受到大溫哥華和大多倫多這兩個最活躍和最昂貴的房地產市場銷售支持。許大衛指出，儘管加拿大步入加息周期，但樓價相對仍穩定，與去年同期相比全國平均房價跌幅不算太大，而部分地區如溫哥華及多倫多樓價更是相對靠穩，反映具需求支持，認為加拿大作為一個移民國家，每年都有大量人口選擇移居加國，令加拿大的住屋需求保持強勁，隨着加拿大政府將2024年的移民目標增加至歷史高位的130萬人，預料未來加拿大國內的房屋需求將持續增加。

新移民學生需求帶動 租金趨升

然而，短期內新供應未必能追上需求。加拿大房地產協會10月份的數據顯示，10月份的新上市物業數量按月僅微升2.2%，新供應主要來自大多倫多地區和英屬哥倫比亞省， 而截至今年10月底，加拿大全國房屋庫存僅3.8個月，雖略高於9月底的3.7個月，也較2022年初創下的1.7個月的歷史低位高出不少，但庫存月數仍遠低於約5個月的長期平均水平。許大衛表示，近期加拿大應市的新項目大多為樓花，加國的樓花期向來較長，可長達4至5年，而以現樓方式推售的新盤供應相對較少，料中期新供應不會有太大增幅，新供應未必足以應付潛在入市需求下，將可支持加國樓價，此外由於過去供應鏈斷裂，以及其後的持續通脹，導致建築成本大增，近期加國新物業項目售價因而上調，預料此升勢可持續，亦將對加拿大房價有一定支持。

供求失衡的不止物業買賣市場，加國的租務市場亦有供不應求的情况，近期大多倫多地區平均租金按年升近兩成。許大衛表示，加拿大本地的租務需求原本已不少，還有新移民，以及赴加國工作及升學人士的租務需求，而隨着加息周期的展開，不少準買家轉買為租，令租務的需求進一步增加，租金趨升下，未來樓價下跌空間有限，尤其是在租務需求較為熾熱的市中心地區。

明年1月禁外國人買樓兩年

日前加拿大央行如市場預期加息0.5厘，並未有再提及利率需要進一步提高。市場普遍認為隨着加拿大的通脹壓力下降，該國明年的加息步伐將放緩，明年息率更有機會見頂，憧憬明年加國樓市將逐步復蘇。許大衛表示，市場正逐步消化加息等消息對樓市的影響，相信仍處於觀望態度的買家將逐步回歸。

要留意的是，由明年1月1日起加拿大政府將禁止外國人購買加國物業兩年。許大衛認為，此政策對加國樓市的影響不會太大，因加拿大樓市相對健康，過往來自外國的買家，佔加國樓市比例約為5%，主導市場的仍是本地人士，及有實際住屋需求的用家，而近期在本港購置加拿大物業的人士亦以擁有加國國籍人士為主，但亦提醒有意投資加國物業的非加籍港人，要預留足夠時間承做按揭，因按揭審查需時，以免趕不上今年末的加國置業尾班車。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]