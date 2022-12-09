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2022年12月9日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
許正宇：FTX崩盤證虛擬資產須監管 指港政策一貫 海外太寬鬆出事後才收緊
雙幣股人民幣櫃枱料明年次季出籠
畢馬威：港今年IPO集資可重返三甲
陽光保險錄0.13倍認購 今年反應最差新股
渣打卡被盜用佔1%帳戶 下周一起陸續退款
東亞料P再調高3次 各加0.25厘
高盛：政治局會議更支持經濟增長 港股震倉後彈逾600點 收復周三失地
信安：港股最差情况已過 惟升幅有限
內地陸續寬防控措施 市場偷步炒濠賭股
恒大今與美元債權人商討境外債重組
中國中藥：國藥不會提私有化
中國飛機租賃 擬售大中華以外資產
潘渡旗下兩ETF 首掛同收7.925元
美債息倒掛41年最闊 增至0.84厘 響經濟衰退警號
孫正義持軟銀34.2% 接近提私有化水平
彭博：Tesla派朱曉彤營運得州超級工廠
張兆聰：低吸本地地產股博轉勢
方保僑：2023年的挑戰
植耀輝：港股追落後 有望收復2萬點
技術取勝：建滔積層板9元沽壓大
盧駿匡：恒指邁向阻力區 短線或有整固
金管局收銀車8年收返8億個銀仔
驅鬼師遭創板公司入稟追債
劉思明：氣氛熾熱 有望擴至落後消費股
周顯：名牌手袋與納米樓
譚新強：恒指2萬點的悲哀
湯文亮：公司如何迎復蘇 國泰工會應了解
加國息率近見頂 利樓市用家入市
ViewStar交通便利 毗鄰三大購物商場
太古10億沽山頂屋地 兩年最大宗 每呎樓面地價9.4萬 稱符合減非核心資產策略
新盤首周僅售45伙 上源賣5300萬
港鐵小蠔灣車廠1期收33份意向
天水圍未補價居屋 一周18宗成交增3.5倍
啟德AIRSIDE聖誕市集迎開幕
信德中心西翼8500萬易手
劉思明：氣氛熾熱 有望擴至落後消費股
【明報專訊】港股市底相當強，日前急回後迅速反彈，放寬防疫概念及高啤打股再一哄而上，市况保持強勢，熾熱氣氛有望逐步擴散其他落後消費股。
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