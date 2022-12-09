經濟

信安：港股最差情况已過 惟升幅有限

【明報專訊】港股近日低位顯著反彈，但大型機構投資者仍相對審慎。信安香港投資策略部主管陳曉蓉預期，明年上半年投資市場或仍然波動，但隨美息逐步見底，憧憬內地放寬防疫，港股最差情况已過。由2021年高位計算，跌幅達52%，已超越歷年熊市四成的平均跌幅。恒指將於17,500點至18,000點有較大支持，明年首季會在17,500點至20,000點徘徊。以恒指現升近19,500點計，即預期再升空間有限。

陳曉蓉指出，第四季升幅已反映內地放寬防疫的利好因素，若再反彈需等待政府推出更多措施擴大放寬範圍，例如減少隔離日數等。短期仍偏好高息、低估值的防守性板塊，如公用股、中資電訊股及新能源汽車股。短中期而言，經濟逐步回穩，將利好中港消費股、餐飲股及旅遊航空股。

美國聯儲局將於本月加息，陳曉蓉預計，將加息0.5厘，至明年第二季見頂，高見5.25厘，直至2024年初才能展開減息。美國或於明年第三季步入衰退，當季經濟或按季錄得負增長1%，衰退歷時3個季度。

安盛：明年中國經濟增長加快至5%

安盛投資新興亞洲市場高級經濟師姚遠預期，中國會分三階段逐步退出「清零」政策，最快於明年第三季全面通關，包括消費及服務等內需行業將有望復蘇。他估計，今年中國經濟增長為3%，明年速度加快至5%，明年下半年增長速度較上半年加快。

相關字詞﹕通關 安盛投資管理新興市場高級經濟師姚遠 放寬防疫 信安

上 / 下一篇新聞

許正宇：FTX崩盤證虛擬資產須監管 指港政策一貫 海外太寬鬆出事後才收緊
許正宇：FTX崩盤證虛擬資產須監管 指港政策一貫 海外太寬鬆出事後才收緊
雙幣股人民幣櫃枱料明年次季出籠
雙幣股人民幣櫃枱料明年次季出籠
畢馬威：港今年IPO集資可重返三甲
畢馬威：港今年IPO集資可重返三甲
陽光保險錄0.13倍認購 今年反應最差新股
陽光保險錄0.13倍認購 今年反應最差新股
渣打卡被盜用佔1%帳戶 下周一起陸續退款
渣打卡被盜用佔1%帳戶 下周一起陸續退款
東亞料P再調高3次 各加0.25厘
東亞料P再調高3次 各加0.25厘
高盛：政治局會議更支持經濟增長 港股震倉後彈逾600點 收復周三失地
高盛：政治局會議更支持經濟增長 港股震倉後彈逾600點 收復周三失地
內地陸續寬防控措施 市場偷步炒濠賭股
內地陸續寬防控措施 市場偷步炒濠賭股
恒大今與美元債權人商討境外債重組
恒大今與美元債權人商討境外債重組
中國中藥：國藥不會提私有化
中國中藥：國藥不會提私有化
中國飛機租賃 擬售大中華以外資產
中國飛機租賃 擬售大中華以外資產
潘渡旗下兩ETF 首掛同收7.925元
潘渡旗下兩ETF 首掛同收7.925元
美債息倒掛41年最闊 增至0.84厘 響經濟衰退警號
美債息倒掛41年最闊 增至0.84厘 響經濟衰退警號
孫正義持軟銀34.2% 接近提私有化水平
孫正義持軟銀34.2% 接近提私有化水平
彭博：Tesla派朱曉彤營運得州超級工廠
彭博：Tesla派朱曉彤營運得州超級工廠
張兆聰：低吸本地地產股博轉勢
張兆聰：低吸本地地產股博轉勢
方保僑：2023年的挑戰
方保僑：2023年的挑戰
植耀輝：港股追落後 有望收復2萬點
植耀輝：港股追落後 有望收復2萬點
技術取勝：建滔積層板9元沽壓大
技術取勝：建滔積層板9元沽壓大
盧駿匡：恒指邁向阻力區 短線或有整固
盧駿匡：恒指邁向阻力區 短線或有整固
金管局收銀車8年收返8億個銀仔
金管局收銀車8年收返8億個銀仔
驅鬼師遭創板公司入稟追債
驅鬼師遭創板公司入稟追債
劉思明：氣氛熾熱 有望擴至落後消費股
劉思明：氣氛熾熱 有望擴至落後消費股
周顯：名牌手袋與納米樓
周顯：名牌手袋與納米樓
譚新強：恒指2萬點的悲哀
譚新強：恒指2萬點的悲哀
湯文亮：公司如何迎復蘇 國泰工會應了解
湯文亮：公司如何迎復蘇 國泰工會應了解
加國息率近見頂 利樓市用家入市
加國息率近見頂 利樓市用家入市
ViewStar交通便利 毗鄰三大購物商場
ViewStar交通便利 毗鄰三大購物商場
太古10億沽山頂屋地 兩年最大宗 每呎樓面地價9.4萬 稱符合減非核心資產策略
太古10億沽山頂屋地 兩年最大宗 每呎樓面地價9.4萬 稱符合減非核心資產策略
新盤首周僅售45伙 上源賣5300萬
新盤首周僅售45伙 上源賣5300萬
港鐵小蠔灣車廠1期收33份意向
港鐵小蠔灣車廠1期收33份意向
天水圍未補價居屋 一周18宗成交增3.5倍
天水圍未補價居屋 一周18宗成交增3.5倍
啟德AIRSIDE聖誕市集迎開幕
啟德AIRSIDE聖誕市集迎開幕
信德中心西翼8500萬易手
信德中心西翼8500萬易手