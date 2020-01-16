高盛：政治局會議更支持經濟增長 港股震倉後彈逾600點 收復周三失地

明報記者 蕭嘉聰

高盛報告提到，中共中央政治局12月會議紀錄較7月更支持經濟增長，包括官員在促進經濟增長方面有更多討論，並承諾進一步完善防疫措施等。該行續稱，緊接政治局會議後舉行的中央經濟工作會議，預計會將明年GDP增長目標定於5%左右，雖然近年實際GDP增長明顯受疫情拖累，不過政府只傾向逐步調整其增長目標。

憧憬通關 濠賭零售地產股全線升

高盛認為，內地明年GDP增長5%似乎是可行目標，料實際增長將反彈至4.5%，主要受惠於內地政府在周三放寬防疫措施可帶動消費復蘇。如內地重新開放進度快於該行的基本預期，更存在一定上升空間。

昨日市場憧憬內地繼續放寬防疫，加上與香港通關初見曙光，濠賭股、香港零售股、地產收租股等全線勁升，內房股、藍籌科網股亦扭轉劣勢，帶領恒指昨日收市升635點或3.38%，報19,450點；恒生科技指數收報4270點，升265點或6.64%；國指升233點或3.63%，報6666點，大市成交金額1606億元。雖然港股急升逾600點，惟北水再走資4.24億元，中移動（0941）及新東方在綫（1797）分別錄得淨流出4.33億及2.3億元。

永裕證券董事總經理謝明光認為，短期內好消息盡出，有投資者獲利離場，而未入市的投資者現時亦以觀望為主，相信現時主要由衍生產品交易撐住大市，年底前料可企於19,000點以上。

分析：短期或趁好消息獲利離場

他表示，根據現時資金流向情况，北水不會長揸港股，傾向「賺夠就走」，加上資金轉炒莎莎（0178）等落後股，反映是見頂徵兆，如成交縮減要更小心。不過中線來看，除了關注美國經濟數據，明年是否繼續加息步伐，亦要看內地企業盈利表現，相信港股有機會回調至19,000點以下。