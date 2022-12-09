經濟

東亞料P再調高3次 各加0.25厘

【明報專訊】今年聯儲局快速加息，香港銀行亦已累計上調最優惠利率（P）0.375厘。東亞銀行（0023）首席經濟師蔡永雄預期，聯儲局將在今年12月加息0.5厘，並在明年首季兩次議息時各加0.25厘，香港銀行則在此三次議息後將P各加0.25厘，即至明年首季末，本輪加息累計調高1.125厘，港銀最優惠利率將加至高位6.125厘。

樓價今年跌11％ 明年跌5%

蔡永雄表示，受加息、疫情和地緣政治影響，本港樓市今年至今已下跌10.5%，東亞料全年跌11%，明年則跌5%。蔡永雄認為，港息在明年首季再上調，因此樓市下跌將會集中於上半年，下半年或因為市場看好美國開始減息而反彈。

香港經濟首三季下跌3.3%，東亞料今年跌3%，但明年增長可望自低基數反彈3.5%。蔡永雄稱，本港已放寬疫情防控後，不會再返回最極端的措施。防控放寬後失業率已降至3.8%，可見對經濟有正面作用。另外，內地亦在放寬防疫控制，若明年香港恢復與內地通關，只要小部分旅客重臨，已可推動服務出口急增，為本港經濟帶來相當大支持。

受疫情防控影響，今年內地首三季經濟增長為3%，東亞預期今年增長為3.5%，明年則可回升至5.2%，較市場多數預測為高。蔡永雄表示，內地維持放寬疫情防控，推動復工復產，在過去防疫放寬後，消費均有很強的反彈，認為明年逾5%的增長屬合理水平。

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