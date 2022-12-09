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陽光保險錄0.13倍認購 今年反應最差新股

【明報專訊】本港新股招股（IPO）乍暖還寒，大型新股陽光保險（6963）公開發售僅獲0.13倍認購，成為今年認購反應最差新股，其以每股5.83元貼近下限定價，暗盤價微跌不足1%。至於昨日截止認購的「辣條」零食公司衛龍美味（9985）已錄近10億元孖展認購，相當於公開發售超額認購近8倍。

近期新股熱鬧情况再現，但是集資額逾64億元的新股陽光保險公開發售部分卻認購不足，只獲0.13倍認購，入票認購者穩獲一手，國際配售則錄輕微超額認購，因此已將逾1億股公開發售股份撥入國際配售。陽光保險亦成為今年7家認購不足的上市新股中反應最差，其次是於9月下旬上市的零跑（9863）所錄得的0.16倍認購。雖然陽光下限定價，暗盤價仍曾跌2.7%，最後在富途、耀才、輝立及致富的暗盤價分別較招股價跌0.3%、0.5%、0.2%及0.3%。

粉筆如祺出行多點等排隊上市

至於衛龍，據稱單是孖展認購已錄得近8倍超額認購，涉資逾9.7億元。及至昨天較夜時間，已傳該股超購超過14倍，彭博社報道表示，衛龍將以每股10.56元、貼近下限10.4元定價。近期市場氣氛轉好，陸續有新股部署上市，據稱獲騰訊控股（0700）支持的非學歷職業教育培訓股粉筆科技已通過上市聆訊。消息續稱，廣汽集團旗下叫車公司如祺出行，已選擇農銀安排招股，據稱擬集資數億美元；內地零售服務商多點亦安排來港招股集資1億至2億美元。另傳康灃生物科技的保薦人將於今天探盤了解市場反應。

[新股]

相關字詞﹕衛龍美味 零跑 陽光保險集團

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