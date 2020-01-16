畢馬威：港今年IPO集資可重返三甲

預計明年集資額升至1800億

根據畢馬威統計數據，截至今年11月底，港交所以約108億美元IPO集資額追近韓國交易所，排名全球第四（見表），但預計有望在12月後來追上，僅次於上海及深圳證交所排名全球第三；美國兩大主要交易所新股集資總額大跌九成，雙雙跌出全球前五席位。港交所去年IPO集資額約430億美元，全球排名跌至第四位，為10多年來首次跌出三甲。

股市波動 內地公司延來港上市

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合伙人朱雅儀表示，來自內地的新股集資總額佔香港集資總額的比重較高，但最新估算遜於早前預期，因為目前股市波幅較大，讓很多內地公司來港集資出現困難，決定延遲上市，導致集資總額有所減少。畢馬威中國資本市場諮詢組合伙人劉大昌補充，目前市况下估值較差，不確定因素卻已見底，預料明年下半年會有相對大型的公司上市。

劉大昌表示，香港過去較大市值的IPO是科技公司。按畢威馬預期今年IPO集資總額不足1000億港元計，將是近10年新低。截至11月底為止，只有兩隻在港交所上市的新股，包括消費品市場行業的中國中免（1880），以及能源及天然資源行業的天齊鋰業（9696），位列全球前十大最高集資額，分別排名第7和10位。

劉大昌續表示，《上市規則》就「18C專特公司」上市12月中諮詢期滿，預計第一季將落實執行新規則，即至明年第二季或有關上市公司可遞交招股書，預計可成為其中一個提高明年集資額的動力。但市場會否出現大型集資的公司，則須視乎市場狀况。

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