經濟

許正宇：FTX崩盤證虛擬資產須監管 指港政策一貫 海外太寬鬆出事後才收緊

【明報專訊】發展虛擬資產成市場大方向，港府近月「轉趨」積極推動行業發展，備受市場關注。財經事務及庫務局長許正宇接受本報專訪時稱，港府發展虛擬資產態度向來連貫，一直從投資者保護及金融穩定角度出發，直言「其間轉變的不是我們而是別人，某些地方對這些（虛擬資產）機構非常擁抱，在一些政策方面比較寬鬆，至市場出事才收緊」。他認為，近期幣圈的「黑天鵝」事件，正好體現監管的重要。

明報記者 蔡穎霖

自從今年5月以來，幣圈先後經歷虛擬貨幣Terra（LUNA）及全球第二大虛幣交易所FTX崩盤事件，重創市場信心。許正宇認為，FTX的問題癥結在於客戶資產的存放、交易所進行自營的莊家活動等，形容虛擬資產市場本質跟現行金融活動相似，故港府採用「類似風險、類似規管」的策略監管。他又指出，港府周三通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，當中列明從事經營虛擬資產交易所業務者，須遵守保障投資者的規管要求，例如穩妥保管客戶資產、財務穩健及避免利益衝突；亦須定期向證監會呈交其經審計帳目及財務資料。

捕捉時機難 做好監管發展

對於現時是否合適時機發展虛擬資產，許正宇坦言：「time the market（捕捉市場時機）很難，大家也不是先知。」政府僅能夠從市場發展及監管的角度，盡量平衡雙方，讓市場能夠有序發展。他又稱：「有些虛擬資產機構於某個階段能夠吸引市場眼球，惟背後的風險仍未被暴露。」另對於在港引入虛擬資產ETF，許正宇亦透露，有接獲機構表示有意在港發行，將待證監會批准後正式推出。

金管局現正展開試驗計劃，發行政府代幣化綠色債券。許正宇說期望透過這試驗計劃，找出債券發行、派息及贖回等過程，通過代幣化跟相關科技對接，可降低多少成本。他又表示，政府希望透過代幣化綠債起頭，讓實際操作及技術層面的問題能夠浮現出來，預期於明年首季推出，銷售對象料以機構投資者為主。

代幣化綠債冀找出省多少成本

港府亦於政策宣言當中，表明把目光放遠到虛擬資產更多其他的用途，讓不同種類的產品（如債務證券）代幣化（見表）。許正宇稱，證監會現正擬備一份通函，詳述經修改後的證券型代幣制度，待完成後便會公布。不過就紅酒、藝術品等資產代幣化的情况，許正宇則表示，當中的法律問題仍未涉獵到，須視乎未來需要再作研究，形容是「一個很大的法律問題」。

至於開放予散戶參加虛擬資產市場的進程，許正宇稱打擊洗錢的條例草案已獲立法會通過，下一步證監會將較仔細且具體的規定向市場諮詢，例如散戶能否或如何參與。倘若香港決定為散戶打開門路，許正宇料相關規定將透過證監會的監管要求體現，屆時不須再次修例。

相關字詞﹕虛擬資產 虛擬貨幣 證監會 許正宇

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