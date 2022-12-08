雅居樂柏架山申放寬高限 規劃署不反對

資料顯示，上述申請地點英皇道992至998號及柏架山道2至16號、連毗連政府土地，面積4.8萬方呎，申請人擬以9.063倍地積比發展，住宅部分擬建2幢28至35層住宅，建築物高度由原先120米（主平基準以上，下同）放寬約19%至142.5米，提供600伙、平均面積約714方呎住宅，涉約42.82萬方呎。另設7535方呎非住用樓面，作會所、幼兒園設施，總樓面約43.58萬方呎。

宏安鴨脷洲物業獲批強拍

另宏安地產（1243）今年初就鴨脷洲新市街37至39號南德大樓申請強拍，昨日獲批強拍令，底價約1.06億元，以可建樓面1.47萬方呎計，每方呎樓面地價約7171元。此外，上月底由信置（0083）伙招商局置地（0978）以23.88億元、每方呎樓面地價僅約8571元，投得的市建局土瓜灣榮光街/崇安街發展項目，市建局以不記名方式，公布餘下6個入標財團的標價，入標價由15.6億至22.386億元，每方呎樓地價介乎5599至8035元，即信置等出價較次標高約6.7%。