太古廣場六座預租4.5萬呎 佔出租樓面兩成

太古地產董事–辦公樓業務Don Taylor表示，集團積極擴展太古廣場核心物業組合，適時向東擴展太古廣場物業組合，深信市場對太古廣場六座的需求將持續。資料顯示，太古廣場六座樓高24層，提供約21.8萬方呎辦公樓樓面，將連接現正計劃中的太古廣場三座地下行人隧道延伸部分，無縫接駁至太古廣場項目不同部分，包括太古廣場三座、太古廣場購物商場等，亦直通港鐵站。此外，毗鄰的軒尼詩道28號辦公樓易名為「太古廣場五座」，項目現正進行翻新工程。

盧華拆售星光行一籃子物業

另有資深投資者購入寫字樓後逾1年即平手拆售。資深投資者盧華去年3月向日本玩具商TOMY以1.412億元購入尖沙嘴星光行12樓一籃子物業，新近進行拆售，意向價約1.45億元，料扣除使費後有機會微蝕離場。中原寫字樓部高級資深分區營業董事李婉琪稱，出售單位意向呎價1.25萬元起，該一籃子物業總樓面約9624方呎。李續稱因應個別買家財務需要，業主會考慮提供8年、七成借款優惠，利息為最優惠利率5.375厘加0.25厘。