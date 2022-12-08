經濟

香港地產

西貢碧沙路洋房逾億沽 6年實蝕逾兩成

【明報專訊】年底前本港樓市持續調整，多區都錄蝕讓成交，其中西貢碧沙路20及22號一幢大屋，上月以1.08億元易手，原業主持貨6年多，連使費估計蝕近3000萬元或逾兩成。另將軍澳鄰近日出康城的峻瀅，一個3房單位以718萬元成交，原業主持貨3年多，連使費實蝕近三成離場。

西貢碧沙路20及22號，提供兩幢洋房，項目由華懋發展，並於2016年首度推售。資料顯示，項目其中一幢大屋，實用面積3666方呎，5套房3廳連工人房，享海景，連4246方呎花園並附私人泳池，另1187方呎天台設按摩池，內置升降機，以及1861方呎停車位，上月以1.08億元易手，實呎29,460元。

世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，上述物業放盤一年多，業主原叫價1.6億元，期間大幅劈價5200萬元，減幅達32.5%，最終成交價低市價約15%。原業主2016年2月1.31億元一手購入，持貨6年多，帳面蝕2300萬元，若連使費計實蝕料近3000萬元或23%。

另外，雖然周日（11日）跨灣大橋通車，但將軍澳日出康城一帶屋苑仍不乏二手蝕讓，利嘉閣分區經理黃金欽表示，峻瀅2座高層E室單位，實用738方呎，3房1套連士多房，望內園景，以718萬元易手，實呎9729元。原業主於2019年以938萬元買入，持貨約3年半，帳面虧蝕約220萬元或約24%，若連使費計料實蝕約272萬元或約29%。

新香港人近千萬購珀麗灣移民盤

此外，市場亦有多宗低價成交，中原地產高級分區營業經理王壹鳴表示，荃灣廣場1座低層B室，實用552方呎，3房間隔，以780萬元售出，實呎14,130元，做價重返5年前水平。原業主2010年268萬元入市，持貨12年，帳面獲利512萬元或1.9倍。

美聯分行高級營業經理凌光盛表示，馬灣珀麗灣1座高層D室「移民盤」，實用837方呎，3房1套連工人房間隔，獲居滿7年新香港人以998萬元承接，實呎11,924元。原業主2015年約893萬元購入，持貨逾7年，帳面獲利105萬元或逾12%。

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