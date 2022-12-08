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經濟
2022年12月8日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
渣打國泰萬事達卡疑大規模盜用 銀行稱經核實非授權交易將退款 金管局促徹查成因
渣打股票交易系統 午市一度無法登入
北水借好消息出貨 恒指挫626點
大摩料樓價明年見底 升本地地產股評級
疫情拖累 中國11月進出口跌幅擴大
中國外儲增至3.1175萬億美元 勝預期
彭博：中央明年GDP增長目標定5%
HKTVmall衝出香港 攻直送澳門 港科探索：與多家物流公司合作 冀縮收貨時間
港科探索上月GMV6.66億 按月跌4%
目標年底開張 HKTVmall英國自助店招聘中
回應股神沽貨 高層：不代表放棄比亞迪
吉利上月總銷量升6.7%
旭輝上月銷售 價量齊瀉逾七成
彭博：安踏擬明年分拆Amer Sports上市
潘渡基金推區塊鏈ETF 今掛牌
空中女王波音747正式停產 高油價影響 近年客機市佔率跌至2%
大行恢復年度裁員 大摩裁1600人
微軟擬打造超級軟件 推動消費者業務
張兆聰：大巿拉高出貨 商湯快手逆巿偏好
技術取勝：國航回調料6元有支持
劉思明：港股趁勢調整 復常股候低買
周顯：樓巿熊巿真正指標
湯文亮：賣了自住單位的人 是最好租客
新地首11月售出2888伙膺賣樓王 佔新盤市場約三成 涉資215億超去年
君柏先住後付買家撻訂 連辣稅料損失2522萬
西貢碧沙路洋房逾億沽 6年實蝕逾兩成
愉景灣上月70宗租賃 按月跌兩成
太古廣場六座預租4.5萬呎 佔出租樓面兩成
雅居樂柏架山申放寬高限 規劃署不反對
普徠仕：待樓市轉勢 始增持內房債
富達：推動內房需求 連鎖促進消費
技術取勝：國航回調料6元有支持
【明報專訊】國藥或考驗18元承接力（圖）
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