大行恢復年度裁員 大摩裁1600人

汰弱留強 剩下精英享更多花紅

大摩的競爭對手高盛（美：GS）、花旗（美：C）等，恢復在新冠疫情前的慣例，在每年發放獎金前，淘汰1%至5%表現最弱的員工，從而為剩下的精英發放更多花紅。華爾街大行在疫情期間經歷了兩年交易繁榮期，部分大行暫停汰弱留強的做法。但受加息影響，今年併購交易活動大減，大行盡量削減開支。

與其他大行一樣，大摩近年大量增聘人手，直至今年第三季，員工人數較2020年首季增長34%。摩根士丹利對上一次在全公司裁員已是2019年。

高盛和美銀（美：BAC）高層周二警告，由於經濟前景不明，招聘將會放緩。美銀行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）表示，由於離職員工數量減少，正放緩招聘。全球最大的資產管理公司貝萊德（美：BLK）也表示，正凍結大部分招聘，並削減開支。

高盛CEO警告美明年或衰退

高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）稱，面對交易下降，獎金減少，以至潛在的裁員都不會令人意外。高盛的業務與經濟密切相關。高盛預期，未來經濟增長將會放緩。蘇德巍表示，高盛將不得不作出一些艱難決定，尤其是經濟軟着陸的前景仍未確定。他警告，美國可能會在明年經濟衰退。

摩通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）此前亦警告，美國可能陷入「溫和到嚴重」的衰退。美國金融股板塊近期顯著下滑。市場憂慮經濟前景，標普500指數及納指早段偏軟，美國10年期國債孳息率跌穿3.5厘。加拿大央行宣布加息半厘，是2008年以來最高，不過暗示激進的加息周期接近尾聲。

（綜合報道）

[國際金融]