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空中女王波音747正式停產 高油價影響 近年客機市佔率跌至2%

【明報專訊】美國波音（美：BA）生產的最後一架747「珍寶機」（Jumbo Jet）周二晚從華盛頓州埃弗里特（Everett）廠房下線，宣告全球首款寬體商用機在生產54年後正式停產。這是波音生產的第1574架747，型號為747-8F貨機，將於明年初交付給貨運及包機營運商Atlas Air Worldwide，註冊尾號N863GT。

由於配備4個引擎的747機型耗油量較大，以致漸失市場歡迎。波音與歐洲空巴（法：AIR）也傾向發展雙引擎推動的新型寬體機，令747客機市佔率由1990年接近30%，跌至近年2%；747貨機市佔率亦由1990年的七成，跌至近年兩成左右。隨着747引退，民航機生產全面進入雙引擎時代。

民航機生產全面進雙引擎時代

波音747及767項目總經理史密斯（Kim Smith）說：「當我們送別空中女王（the Queen of the Skies），我們為其帶來的航空業創新，以及其為波音貨機系列奠定的基礎感到自豪。」747項目始於1960年代中期，當時航空出行的需求急增，造就大型雙走道寬體機的市場。

為建造載客量達400人以上的大型客機，波音於1967年專門為747項目建造埃弗里特廠房。它迄今仍是全球體積最大的單體建築，可裝下13個溫布萊球場。自第一代747於1970年服役以來，其機身前半部分的雙層設計一直是其重要標記。該機型保持載客量最高飛機紀錄長達37年，直至2007年被空巴A380客機取代。同樣是4引擎的A340及A380分別於2011年及去年底停產。

航企轉用較省油飛機 交付量急跌

受油價高企等影響，航空公司轉向使用較省油的飛機。747機型每年交付量亦由1970年高峰期的超過90架，跌至近期每年5至6架。大部分航空公司的747客機在新冠疫情爆發後已退役，不過747貨機仍在使用。747停產後，波音仍生產的寬體機包括雙引擎的777及787「夢幻客機」。受疫情等影響，新一代777X預計要至2025年初交付，其載客量超過400人。

（綜合報道）

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