經濟

彭博：安踏擬明年分拆Amer Sports上市

【明報專訊】彭博引述知情人士消息，內地體育用品股安踏體育（2020）正在考慮明年將旗下Amer Sports分拆上市，集團正與其他共同投資者進行初步談判，料集資額約10億美元或以上，集團至截稿前沒有回應。同時，麥格理維持安踏「跑贏大市」投資評級，惟考慮到10月、11月疫情對線下人流的影響，下調今明兩年的純利增長預測9%及8%，同時調低集團目標價8%至123元。

安踏昨日收市跌逾2.3%至94.35元，較麥格理目標價仍有30.4%潛在升幅。集團早於2018年與方源資本及騰訊（0700）等合組財團收購Amer Sports，品牌組合包括Arc'teryx、Salomon等，其上半年收入曾創歷史新高，按年升21%至近百億元人民幣。雖然疫情打擊內地消費者支出，不過Amer業務仍不斷擴張當中。知情人士稱，IPO計劃只是早期階段，尚未確定地點及規模，亦有機會決定不作上市。

麥格理報告指出，11月門店關閉或最為嚴重，截至11月中，安踏約有15%至20%門店關閉；旗下品牌FILA亦有約10%門店關閉，10月疫情在第三、四線城市影響更大。

麥格理：上月有最多兩成門店關閉

加上內地部分放寬限制以來，管理層尚未看到人流復蘇，預計在明年上半年內地重新開放下，由於確診數字有可能激增，線下人流及零售銷售或會保持波動表現。

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