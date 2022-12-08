經濟

旭輝上月銷售 價量齊瀉逾七成

【明報專訊】內地樓市銷情上月仍未見起色。旭輝（0884）11月合同銷售金額41.5億元（人民幣，下同），按年下跌74.85%；銷售面積28.59萬平方米，跌72.37%；每平方米平均售價15,100元，跌9.58%。金茂（0817）上月取得簽約銷售金額143億元，亦按年跌19.29%；銷售建築面積51.3萬平方米，跌42.28%。有關銷售數據在昨日收市後公布，旭輝股價收報1.31港元，挫13.8%；金茂收報1.72港元，挫8.5%。

旭輝今年首11個月累計合同銷售金額1175.9億元，按年跌47.91%；銷售面積791.63萬平方米，跌39.78%。銷售均價為每平方米15,700元，跌11.3%。

金茂方面，首11個月累計取得簽約銷售金額1374.8億元，按年跌35.64%；銷售建築面積664.73萬平方米，跌43.76%。截至11月底，集團已認購惟未簽約之物業銷售金額56.4億元，較去年同期跌8.4%。

遠洋集團（3377）公布，同月協議銷售額約108.6億元，按年跌27.84%；協議銷售樓面面積約64.14萬平米，減少23.97%；今年首11個月，累計銷售額約894.9億元，按年跌25.88%，累計協議銷售樓面面積約550.84萬平方米，減少17.98%。

弘陽上月銷售按年跌64%

另外，弘陽地產（1996）公布，11月合約銷售金額18.01億元，按年跌64.32%；銷售面積12.93萬平方米，跌60.56%；平均銷售價格為每平方米13,928元，跌9.53%。而首11個月，累計合約銷售金額340.25億元，按年跌56.98%；銷售面積250.74萬平方米，跌46.3%；平均銷售價格為每平方米13,570元，跌19.88%。

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