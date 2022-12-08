旭輝上月銷售 價量齊瀉逾七成

【明報專訊】內地樓市銷情上月仍未見起色。旭輝（0884）11月合同銷售金額41.5億元（人民幣，下同），按年下跌74.85%；銷售面積28.59萬平方米，跌72.37%；每平方米平均售價15,100元，跌9.58%。金茂（0817）上月取得簽約銷售金額143億元，亦按年跌19.29%；銷售建築面積51.3萬平方米，跌42.28%。有關銷售數據在昨日收市後公布，旭輝股價收報1.31港元，挫13.8%；金茂收報1.72港元，挫8.5%。