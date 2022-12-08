經濟

回應股神沽貨 高層：不代表放棄比亞迪

【明報專訊】愛的深，沽得狠？「股神」巴菲特近月連番減持比亞迪（1211），但在比亞迪執行副總裁李柯眼中，巴菲特對比亞迪依然「一往情深」。「他（巴菲特）愛比亞迪，愛管理層，他將繼續大力支持比亞迪，永遠是比亞迪的最大支持者。」李柯接受彭博訪問時說。

巴菲特對比亞迪的「愛意」早於2008年萌生，當年巴菲特旗下投資旗艦巴郡斥資2.32億美元入股比亞迪，持股多年。但今年開始巴郡連番減持比亞迪，持股量由首次披露減持前的20.04%降至15.99%，估計累計套現61.78億元，令市場質疑巴菲特對比亞迪長期投資的決心，或者「愛兄弟、更愛黃金」？

不過李柯昨天接受彭博訪問時卻認為，巴菲特進行一定程度的獲利套現實屬自然不過的事情，認為巴菲特仍鍾愛比亞迪，並將繼續支持比亞迪。「我不覺得這（減持）表明了他放棄比亞迪。」這是首次有比亞迪高層回應巴菲特減持一事。

擬在美興建電池廠房

另外，李柯在訪問中亦透露比亞迪正構思多項發展計劃，包括有意在美國興建電池廠房，但暫時未有計劃在當地銷售電動汽車。「我們將繼續投資於電動校巴，以及電池零部件，但乘用車暫時未有決定。」此外，她亦表示集團有意在歐洲興建一間，甚至兩間汽車生產廠房，目前正研究合適地點，以配合集團於當地業務的急速發展。早前比亞迪公布於德國、瑞典、挪威，以至英國、法國及荷蘭銷售汽車。她更指有意購入貨船以運載集團出口汽車。

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