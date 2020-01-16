經濟

HKTVmall衝出香港 攻直送澳門 港科探索：與多家物流公司合作 冀縮收貨時間

【明報專訊】本港網購一哥、經營HKTVmall的香港科技探索（1137）近年嘗試拓展新業務，但屢見碰壁（見表），令集團重新將焦點回歸本業超市業務。近期HKTVmall已將運送地區擴至澳門，目前在其應用程式頁面上亦見可運至澳門的貨品已加上「直送澳門」的字眼。

明報記者 方楚茵

本報向香港科技探索查詢，包括是否正式進軍澳門，並會否進一步開拓其他市場時，香港科技探索回覆，澳門直送計劃現時正在試業階段，預計將於明年1月正式推出。公司亦一直對擴展業務持開放態度，並會繼續探索發展不同市場的可能。

稱集運倉地址增 促使探索海外市場

HKTVmall現階段專注將其產品帶入澳門，並與多間澳門的第三方物流公司合作，期望可以做到與香港一樣的物流質素及服務水平，下一步希望可縮短澳門客人從落單到收貨的時間，提升整體購物體驗。以往HKTVmall網購業務一直集中於香港，在澳門亦無門市，故澳門市民只可以選擇在本港門市取貨，或透過坊間集運平台再轉運至澳門。

香港科技探索亦指出，是因為發現不少消費者使用集運倉作為網購訂單的送貨地址，促使其探索海外客人對HKTVmall產品需求的可能，而澳門則是第一站。現時澳門人口約有68萬，為香港人口約十分之一，倘若成功進入澳門市場，相信能為集團帶來額外的收益增長及提升市場份額。但由於直送澳門計劃仍在試業階段，故暫未有澳門業務數據分享。而HKTVmall的直送澳門服務，據指基於對食物溫度及運送時間的考慮，暫時只提供常溫產品選擇。

彈性安排送貨減年費吸商戶

另一方面，以往HKTVmall不時被加盟商戶批評佣金及年費貴，據資料顯示，集團已出招優化網購業務吸引新商戶及廣告，今年10月推出兩項全新商戶派送開店方案，當中包括容許商戶在送貨時段內自行派送，更有彈性安排送貨時間，方便小商戶安排物流人手；同時新方案亦將年費降至6000元水平，佣金按產品類別計，可低至3%至10%不等。

近年香港科技探索頻頻推出新業務，但效果未盡如人意。旗下電商平台技術業務Shoalter與I.T合作的網購平台「EESE」營運8個月後停止運作，其後更要入稟法院向EESE追討欠款。

自家營運的「HKTV極速送」亦不再提供外賣服務後，集團表明暫停投放資源予非核心業務。

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