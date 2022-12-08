疫情拖累 中國11月進出口跌幅擴大

貿易順差698億美元 低於預期

累計今年首11個月，中國出口21.84萬億元（人民幣，下同），按年增長11.9%；進口16.5萬億元，按年增長4.6%；貿易順差按年擴大42.8%至5.34萬億元。期內，東盟、歐盟及美國仍是中國三大貿易伙伴。當中，中國與東盟貿易總值按年增長15.5%，錄得5.89萬億元；對東盟出口按年增加22.2%至3.42萬億元，自東盟進口按年增加7.4%至2.47萬億元。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，內地進出口活動因供應鏈中斷及美國和歐洲需求疲軟按年繼續收縮，外部需求疲軟或將導致內地出口進一步走低。她續稱，東盟對內地來說多為聯合供應鏈角色，而非最終出口地，這亦代表11月出口生產活動略有增長；但對美國及歐洲出口依舊疲軟，意味庫存或因產品銷售不佳而產生堆積。

招商証券國內宏觀經濟小組發出報告，認為今年下半年內地經濟一直處於弱復蘇狀態，導致進口增速持續維持較低水平。但隨着疫情防疫政策的優化，內地生產端和消費端面臨的阻力明顯減小，消費需求刺激（尤其是房地產需求）等一系列政策已出現邊際調整，經濟復蘇空間較大，將帶動進口需求上升。