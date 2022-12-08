大摩料樓價明年見底 升本地地產股評級

看好新地長實嘉里 予「增持」評級

大摩表示，雖然息口見頂和邊境重開等催化劑還有半年才出現，但預期由現時開始，本地地產股表現趨向正面，行業現價較資產淨值折讓55%，為20年來最大水平，估值吸引。若明年一手樓成交和樓價回升，地產股將跑贏恒指。該行最看好住宅市場，其次是零售和寫字樓市場。該行表示，偏好低負債和高股息收益率的發展商，首選新地（0016），將其評級由「持有」上調至「增持」，並看好長實（1113）及嘉里（0683），均維持「增持」評級。

零售市場方面，大摩預計在內地與本港邊境重開因素帶動下，明年第二季零售金額可升9%，較今年同期下跌1%反彈，惟仍較2018年水平低21%；由於大量新增的零售面積投入市場，預料租金增長或將滯後。該行較看好希慎（0014）及領展（0823），均維持「增持」評級。該行認為，寫字樓的空置率處高水平，供應仍然增加，即使通關或有幫助，惟預計有關需求將緩慢復蘇。若全球經濟衰退打擊金融機構，員工在家工作風氣將影響寫字樓市場需求。