經濟

渣打股票交易系統 午市一度無法登入

【明報專訊】昨天除了爆出渣打銀行信用卡被盜用事件外，該行的手機應用程式及網上股票交易平台同樣受到影響。有客戶投訴昨日下午一直未能登入渣打銀行的股票交易系統，該行客戶服務熱線需要長期等候，其間港股跌幅不斷擴大，恒指收市跌逾600點，令客戶走避不及。證監會發言人不願評論相關個案。

證監不評論相關個案

暫未知網上股票交易受阻，是否與客戶信用卡被盜用事件令網上交易平台登入流量超負荷有關，有客戶表示無法登入該行手機應用程式SC Mobile及其股票交易系統，亦一直未能接通該行客戶服務電話熱線。由讀者提供網上股票帳戶截圖可見，由下午3時許嘗試登入網上股票交易系統，至4時08分收市時間仍未能進入股票交易系統。記者收市後按渣打銀行網上股票交易網頁提供的客戶熱線多次致電查詢，亦一直未能接通。

客戶熱線未能接通

恒指昨日中午微升36點，午後市况急轉直下，跌幅不斷擴大，收跌626點，報18,814點。渣打客戶持倉港股，昨未能及時沽貨控制風險，有可能導致損失。根據證監會對持牌中介機構的行為守則要求，若持牌機構的交易、結算等運作出現重大失誤，必須盡快向證監會匯報。證監會註冊紀錄顯示，渣打銀行（香港）為證監會註冊機構，惟據了解，在現行監管分工下，是由金管局作為銀行前線監管機構，負責執行證監會的守則要求。

相關字詞﹕證監會 股票交易 詐騙 信用卡 渣打

上 / 下一篇新聞

渣打國泰萬事達卡疑大規模盜用 銀行稱經核實非授權交易將退款 金管局促徹查成因
渣打國泰萬事達卡疑大規模盜用 銀行稱經核實非授權交易將退款 金管局促徹查成因
北水借好消息出貨 恒指挫626點
北水借好消息出貨 恒指挫626點
大摩料樓價明年見底 升本地地產股評級
大摩料樓價明年見底 升本地地產股評級
疫情拖累 中國11月進出口跌幅擴大
疫情拖累 中國11月進出口跌幅擴大
中國外儲增至3.1175萬億美元 勝預期
中國外儲增至3.1175萬億美元 勝預期
彭博：中央明年GDP增長目標定5%
彭博：中央明年GDP增長目標定5%
HKTVmall衝出香港 攻直送澳門 港科探索：與多家物流公司合作 冀縮收貨時間
HKTVmall衝出香港 攻直送澳門 港科探索：與多家物流公司合作 冀縮收貨時間
港科探索上月GMV6.66億 按月跌4%
港科探索上月GMV6.66億 按月跌4%
目標年底開張 HKTVmall英國自助店招聘中
目標年底開張 HKTVmall英國自助店招聘中
回應股神沽貨 高層：不代表放棄比亞迪
回應股神沽貨 高層：不代表放棄比亞迪
吉利上月總銷量升6.7%
吉利上月總銷量升6.7%
旭輝上月銷售 價量齊瀉逾七成
旭輝上月銷售 價量齊瀉逾七成
彭博：安踏擬明年分拆Amer Sports上市
彭博：安踏擬明年分拆Amer Sports上市
潘渡基金推區塊鏈ETF 今掛牌
潘渡基金推區塊鏈ETF 今掛牌
空中女王波音747正式停產 高油價影響 近年客機市佔率跌至2%
空中女王波音747正式停產 高油價影響 近年客機市佔率跌至2%
大行恢復年度裁員 大摩裁1600人
大行恢復年度裁員 大摩裁1600人
微軟擬打造超級軟件 推動消費者業務
微軟擬打造超級軟件 推動消費者業務
張兆聰：大巿拉高出貨 商湯快手逆巿偏好
張兆聰：大巿拉高出貨 商湯快手逆巿偏好
技術取勝：國航回調料6元有支持
技術取勝：國航回調料6元有支持
劉思明：港股趁勢調整 復常股候低買
劉思明：港股趁勢調整 復常股候低買
周顯：樓巿熊巿真正指標
周顯：樓巿熊巿真正指標
湯文亮：賣了自住單位的人 是最好租客
湯文亮：賣了自住單位的人 是最好租客
新地首11月售出2888伙膺賣樓王 佔新盤市場約三成 涉資215億超去年
新地首11月售出2888伙膺賣樓王 佔新盤市場約三成 涉資215億超去年
君柏先住後付買家撻訂 連辣稅料損失2522萬
君柏先住後付買家撻訂 連辣稅料損失2522萬
西貢碧沙路洋房逾億沽 6年實蝕逾兩成
西貢碧沙路洋房逾億沽 6年實蝕逾兩成
愉景灣上月70宗租賃 按月跌兩成
愉景灣上月70宗租賃 按月跌兩成
太古廣場六座預租4.5萬呎 佔出租樓面兩成
太古廣場六座預租4.5萬呎 佔出租樓面兩成
雅居樂柏架山申放寬高限 規劃署不反對
雅居樂柏架山申放寬高限 規劃署不反對
普徠仕：待樓市轉勢 始增持內房債
普徠仕：待樓市轉勢 始增持內房債
富達：推動內房需求 連鎖促進消費
富達：推動內房需求 連鎖促進消費