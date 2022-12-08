渣打股票交易系統 午市一度無法登入

證監不評論相關個案

暫未知網上股票交易受阻，是否與客戶信用卡被盜用事件令網上交易平台登入流量超負荷有關，有客戶表示無法登入該行手機應用程式SC Mobile及其股票交易系統，亦一直未能接通該行客戶服務電話熱線。由讀者提供網上股票帳戶截圖可見，由下午3時許嘗試登入網上股票交易系統，至4時08分收市時間仍未能進入股票交易系統。記者收市後按渣打銀行網上股票交易網頁提供的客戶熱線多次致電查詢，亦一直未能接通。

客戶熱線未能接通

恒指昨日中午微升36點，午後市况急轉直下，跌幅不斷擴大，收跌626點，報18,814點。渣打客戶持倉港股，昨未能及時沽貨控制風險，有可能導致損失。根據證監會對持牌中介機構的行為守則要求，若持牌機構的交易、結算等運作出現重大失誤，必須盡快向證監會匯報。證監會註冊紀錄顯示，渣打銀行（香港）為證監會註冊機構，惟據了解，在現行監管分工下，是由金管局作為銀行前線監管機構，負責執行證監會的守則要求。