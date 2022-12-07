經濟
睇樓手冊

睇樓手冊

Larchwood樓底高 有空間加建閣樓

【明報專訊】九龍市區向來不乏舊樓重建項目，其中宏安地產（1243）發展的大角嘴Larchwood，提供187個單位，主打迷你戶型，最大賣點是單位樓層高度為3.5米，可讓戶主營造自由自主的生活空間。Larchwood以都市型格、年輕化作為屋苑設計主調，目標客源為年輕上車客及投資收租客。

明報記者 何嘉慧

攝影 劉焌陶

Larchwood預計關鍵日期為2024年4月，項目位處於大角嘴洋松街，屬單幢式住宅，提供187伙，單位實用面積介乎181至413方呎，涵蓋開放式至2房戶。項目今年9月推出市場至今，累積售出約40伙。

除27樓頂層外，其餘樓層一梯9伙，標準分層單位佔170伙，餘下17伙為連平台或天台特色戶。項目主打開放式戶型，涉114伙，佔全盤單位總數逾六成，22樓設有住客會所。

單位總數187伙 攻細單位

今次介紹的示範單位，以26樓F室為藍本，屬1房間隔，實用面積267方呎，為交樓標準。單位開則四正，大門直入右手旁設儲物櫃，為戶主提供置物空間。

客飯廳佔地約80方呎，放置梳化連收納櫃，可供戶主放置個人物品。客廳連接22方呎露台、16方呎工作平台。

值得留意是，露台及工作平台與冷氣機平台合併成「三合一露台」，空間感較充裕，露台內附嵌入式裝置，供戶主安裝洗衣機，節省屋內空間。

客廳與寢區以深灰色半透明趟門分隔，拉開可連貫客廳和睡房，既增加私隱度，同時增添空間感。睡房佔地約50方呎，設計師於睡房內加設高架牀，將整個空間分隔為睡眠區、用餐區及娛樂區；房內亦設曲尺型梳化及二人長方形飯桌，飯桌底下設隔板可供放置雜物，時尚實用。浴室設淋浴間，為明厠格局。

開放式戶寢區樓梯設抽屜

至於22樓E室連裝修示範單位屬開放式戶，實用面積202方呎，內籠迷你；客廳連接露台，單位以高架牀分隔，上層為寢區，下層為活動空間。

廳區放置衣櫃及梳化；客廳設置電視機，嵌入牆身，節省不少空間，而牆身電視機後即為浴室，採趟門形式，為黑廁格局，附淋浴間。

通往寢區的樓梯拉出後，可作抽屜，以增加收納空間。單位採用開放式廚房設計，家電配備齊全，因廚房靠近露台，戶主在烹飪時可打開露台門，以便通風及散味。

生活配套方面，大角嘴民生店舖林立，鄰近旺角市中心，步行數分鐘就可到達市政大樓；當中設有街市，附近亦有很多不同特色餐廳、超市，生活配套齊全。

步行10分鐘往港鐵站 區內多民生舖

交通方面，由屋苑步行往港鐵太子站或旺角站只需約10分鐘；附近亦設多條巴士線往返港九多區。區內亦規劃附近興建行人天橋，連接港鐵奧運站、旺角站及旺角東站等，意味可接駁東涌線、東鐵線、荃灣線及觀塘線，屆時將更方便。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

[睇樓手冊]

上 / 下一篇新聞

市場飽和 陸金所撤港證券零售業務 券商數目3年減8% 線上經營也遇困難
市場飽和 陸金所撤港證券零售業務 券商數目3年減8% 線上經營也遇困難
證監季蝕1.8億 徵費收入減40%
證監季蝕1.8億 徵費收入減40%
融創推境內債重組方案 縮短延期時間 美銀：旭輝重回「白名單」 評級升至中性
融創推境內債重組方案 縮短延期時間 美銀：旭輝重回「白名單」 評級升至中性
德勤料內房短期難成功重組
德勤料內房短期難成功重組
奧園標售奧園健康三成股權
奧園標售奧園健康三成股權
德晉創辦人遭4博企追1.3億
德晉創辦人遭4博企追1.3億
美加息預期反覆 港股欠方向 分析：料升勢維持 恒指可上望20000點
美加息預期反覆 港股欠方向 分析：料升勢維持 恒指可上望20000點
韓圜貶2% 逾兩年最大單日跌幅
韓圜貶2% 逾兩年最大單日跌幅
匯豐料內地與港明年增長加快 光大證券國際料恒指見23000點
匯豐料內地與港明年增長加快 光大證券國際料恒指見23000點
「辣條股」衛龍次日招股 超購2.9倍
「辣條股」衛龍次日招股 超購2.9倍
貿發局：聖誕節檔期弱 港出口今年不樂觀
貿發局：聖誕節檔期弱 港出口今年不樂觀
轉數快累計1134萬個帳戶登記
轉數快累計1134萬個帳戶登記
IATA料明年全球航空業賺366億 為疫後行業首錄盈利
IATA料明年全球航空業賺366億 為疫後行業首錄盈利
惠譽再降明年全球GDP預測 調高歐美利率峰值 料2024年才減息
惠譽再降明年全球GDP預測 調高歐美利率峰值 料2024年才減息
美企裁員潮蔓延 百事擬減數百人
美企裁員潮蔓延 百事擬減數百人
台積電擬美加碼建廠 投資增至3120億
台積電擬美加碼建廠 投資增至3120億
張兆聰：鋼材需求勢回升 鋼鐵股短線料向上
張兆聰：鋼材需求勢回升 鋼鐵股短線料向上
涂國彬：金價回吐整固 無礙年底再上
涂國彬：金價回吐整固 無礙年底再上
技術取勝：比亞迪電子或回試約25元
技術取勝：比亞迪電子或回試約25元
劉思明：港股回調追落後 航運股可吼
劉思明：港股回調追落後 航運股可吼
周顯：炒虛幣需要「旋轉門」
周顯：炒虛幣需要「旋轉門」
湯文亮：買家愈鋤價 成交量愈低
湯文亮：買家愈鋤價 成交量愈低
文具佬插旗上水「藥房街」 租金平55% 5年前高峰期月租20萬 現跌至9萬
文具佬插旗上水「藥房街」 租金平55% 5年前高峰期月租20萬 現跌至9萬
萊坊料明年舖租跌逾一成
萊坊料明年舖租跌逾一成
新地擬明年次季推天榮站1期 涉1393伙
新地擬明年次季推天榮站1期 涉1393伙
逸瓏灣8特色戶4750萬沽 全盤清袋
逸瓏灣8特色戶4750萬沽 全盤清袋
名鑄一房1748萬沽 料13年蝕9%
名鑄一房1748萬沽 料13年蝕9%
銀禧兩房零議價1.65萬租出
銀禧兩房零議價1.65萬租出
鄰近西九文化區 設多元化藝術場地
鄰近西九文化區 設多元化藝術場地
劉敬華：ING：內地寬防疫 GDP可重上5%
劉敬華：ING：內地寬防疫 GDP可重上5%