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逸瓏灣8特色戶4750萬沽 全盤清袋

【明報專訊】本月整體一手交投淡靜，過去6日新盤成交總數估計仍不足40宗之際，個別一手特色戶卻錄得破頂價成交；信置（0083）旗下已屆現樓的大埔白石角逸瓏灣8，最新售出第2座19樓A室，實用面積1740方呎4房間隔、附連平台2436方呎，透過招標以4750萬元成交，實呎27,299元，屬逸瓏灣8約3個月來首宗一手成交，成交價、呎價均創項目新高紀錄。

呎價2.7萬 同創項目新高

可留意是，項目全數528伙自2019年初推出市場發售以來，現時已經全部清袋，吸金總額估計高逾54億元。翻查資料，逸瓏灣8 第1座19樓A室，屬實用面積1688方呎4房特色戶，去年8月底以4473.2萬元售出，折合實呎26,500元，成交價、呎價一度屬逸瓏灣8最高。

其他新盤同樣錄零星成交，協成行旗下已屆現樓的何文田勝利道芳菲，以741.2萬元售出9樓B室，屬實用面積286方呎1房戶，實呎25,916元；芳菲12月至今累售3伙，估計套現約2238萬元。

芳菲1房租務不俗 呎租55元

協成行物業銷售主管張詩敏表示，芳菲過去數天售出3個單位及租出4個單位，反映買家開始積極入市，成功租出單位的呎租（主要屬1房戶），亦達到集團的意向呎租水平55元，當中已包含管理費及差餉，同時單位配備基本家電。

柏傲莊III累積373宗取消交易

另一方面，新世界（0017）、港鐵（0066）旗下大圍站上蓋柏傲莊I，雖然入伙在即，但同系柏傲莊III，自去年7月宣布因建築質素問題需拆卸、現正重建後，陸續有買家選擇「跳船」；據成交紀錄冊顯示，踏入12月短短不足一周，項目新增至少7宗取消交易，相關單位去年6月成交價介乎719.7萬至2280.3萬元，涉資合計超過1億元。

柏傲莊III 自去年8月至今，累積計錄得約373宗取消交易個案，佔已售單位總數約845伙的44%，涉總成交金額料達58.5億元。

相關字詞﹕芳菲 柏傲莊III 信置 逸瓏灣8

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