經濟

香港地產

萊坊料明年舖租跌逾一成

【明報專訊】本港經歷今年初的第五波疫情大爆發後，疫情至近日再次反覆上落，加上本港仍未與內地正式通關，萊坊表示，現時零售商對本港市場前景普遍欠缺信心，估計明年整體商舖租金，仍會有10%至15%下跌幅度，而空置率亦需待與內地通關後，才有望真正回落。

萊坊高級董事及商舖部主管麥海倫表示，雖然特區政府早前派發新一輪電子消費券，但今年香港零售市場表現依然疲弱。

除非全面通關 否則空置率難跌

麥指出，由於疫情近日再反覆，暫時未能進一步放寬入境隔離限制至「0+0」，短期內仍未能與內地全面通關，入境旅客在現時情况下不會明顯飈升，加上本地消費力受經濟不佳，以及財富效應影響而減弱，相信短期內每月零售銷貨價值仍會在300億元以下徘徊，展望明年零售市場仍未能走出谷底，商鋪租金有機會按年再跌10%至15%。

由於現時零售商對市場前景欠缺信心，只有小量餐飲及必需品零售商仍會考慮開舖，租金再往下調整亦不能令空置率情况明顯改善；不過，若香港稍後能與內地通關，相信能鼓勵更多零售商重新開舖或擴充，商舖空置率有望回落，而零售業生態將會由更多體驗式消費作主導。

樓價方面，萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，受股市表現疲軟、整體勞動人口萎縮、按揭息口上升、環球經濟情况急速轉差的影響，2022年下半年香港住宅樓價跌勢加快，料全年將下挫近15%。

明年整體樓價料跌一成

豪宅挫5%

王認為，基於市場欠缺利好消息剌激，除非特區政府對樓市「減辣」，否則短期內難見樓價止跌回升；同時，發展商已明顯減慢新盤銷售步伐，加上貨尾囤積，增加一、二手住宅市場之間的競爭，展望明年香港一般住宅樓價將下跌5%至10%，豪宅樓價則預計平穩至下跌5%。

相關字詞﹕樓價下跌 樓市預測 萊坊 舖位租金

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