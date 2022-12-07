Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年12月7日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
市場飽和 陸金所撤港證券零售業務 券商數目3年減8% 線上經營也遇困難
證監季蝕1.8億 徵費收入減40%
融創推境內債重組方案 縮短延期時間 美銀：旭輝重回「白名單」 評級升至中性
德勤料內房短期難成功重組
奧園標售奧園健康三成股權
德晉創辦人遭4博企追1.3億
美加息預期反覆 港股欠方向 分析：料升勢維持 恒指可上望20000點
韓圜貶2% 逾兩年最大單日跌幅
匯豐料內地與港明年增長加快 光大證券國際料恒指見23000點
「辣條股」衛龍次日招股 超購2.9倍
貿發局：聖誕節檔期弱 港出口今年不樂觀
轉數快累計1134萬個帳戶登記
IATA料明年全球航空業賺366億 為疫後行業首錄盈利
惠譽再降明年全球GDP預測 調高歐美利率峰值 料2024年才減息
美企裁員潮蔓延 百事擬減數百人
台積電擬美加碼建廠 投資增至3120億
張兆聰：鋼材需求勢回升 鋼鐵股短線料向上
涂國彬：金價回吐整固 無礙年底再上
技術取勝：比亞迪電子或回試約25元
劉思明：港股回調追落後 航運股可吼
周顯：炒虛幣需要「旋轉門」
湯文亮：買家愈鋤價 成交量愈低
文具佬插旗上水「藥房街」 租金平55% 5年前高峰期月租20萬 現跌至9萬
萊坊料明年舖租跌逾一成
新地擬明年次季推天榮站1期 涉1393伙
逸瓏灣8特色戶4750萬沽 全盤清袋
名鑄一房1748萬沽 料13年蝕9%
銀禧兩房零議價1.65萬租出
Larchwood樓底高 有空間加建閣樓
鄰近西九文化區 設多元化藝術場地
劉敬華：ING：內地寬防疫 GDP可重上5%
技術取勝：比亞迪電子或回試約25元
【明報專訊】快手中線重要支持約55元（圖）
上 / 下一篇新聞
市場飽和 陸金所撤港證券零售業務 券商數目3年減8% 線上經營也遇困難
證監季蝕1.8億 徵費收入減40%
融創推境內債重組方案 縮短延期時間 美銀：旭輝重回「白名單」 評級升至中性
德勤料內房短期難成功重組
奧園標售奧園健康三成股權
德晉創辦人遭4博企追1.3億
美加息預期反覆 港股欠方向 分析：料升勢維持 恒指可上望20000點
韓圜貶2% 逾兩年最大單日跌幅
匯豐料內地與港明年增長加快 光大證券國際料恒指見23000點
「辣條股」衛龍次日招股 超購2.9倍
貿發局：聖誕節檔期弱 港出口今年不樂觀
轉數快累計1134萬個帳戶登記
IATA料明年全球航空業賺366億 為疫後行業首錄盈利
惠譽再降明年全球GDP預測 調高歐美利率峰值 料2024年才減息
美企裁員潮蔓延 百事擬減數百人
台積電擬美加碼建廠 投資增至3120億
張兆聰：鋼材需求勢回升 鋼鐵股短線料向上
涂國彬：金價回吐整固 無礙年底再上
技術取勝：比亞迪電子或回試約25元
劉思明：港股回調追落後 航運股可吼
周顯：炒虛幣需要「旋轉門」
湯文亮：買家愈鋤價 成交量愈低
文具佬插旗上水「藥房街」 租金平55% 5年前高峰期月租20萬 現跌至9萬
萊坊料明年舖租跌逾一成
新地擬明年次季推天榮站1期 涉1393伙
逸瓏灣8特色戶4750萬沽 全盤清袋
名鑄一房1748萬沽 料13年蝕9%
銀禧兩房零議價1.65萬租出
Larchwood樓底高 有空間加建閣樓
鄰近西九文化區 設多元化藝術場地
劉敬華：ING：內地寬防疫 GDP可重上5%
市場飽和 陸金所撤港證券零售業務 券商數目3年減8% 線上經營也遇困難
證監季蝕1.8億 徵費收入減40%
融創推境內債重組方案 縮短延期時間 美銀：旭輝重回「白名單」 評級升至中性
德勤料內房短期難成功重組
奧園標售奧園健康三成股權
德晉創辦人遭4博企追1.3億
美加息預期反覆 港股欠方向 分析：料升勢維持 恒指可上望20000點
韓圜貶2% 逾兩年最大單日跌幅
匯豐料內地與港明年增長加快 光大證券國際料恒指見23000點
「辣條股」衛龍次日招股 超購2.9倍
貿發局：聖誕節檔期弱 港出口今年不樂觀
轉數快累計1134萬個帳戶登記
IATA料明年全球航空業賺366億 為疫後行業首錄盈利
惠譽再降明年全球GDP預測 調高歐美利率峰值 料2024年才減息
美企裁員潮蔓延 百事擬減數百人
台積電擬美加碼建廠 投資增至3120億
張兆聰：鋼材需求勢回升 鋼鐵股短線料向上
涂國彬：金價回吐整固 無礙年底再上
劉思明：港股回調追落後 航運股可吼
周顯：炒虛幣需要「旋轉門」
湯文亮：買家愈鋤價 成交量愈低
文具佬插旗上水「藥房街」 租金平55% 5年前高峰期月租20萬 現跌至9萬
萊坊料明年舖租跌逾一成
新地擬明年次季推天榮站1期 涉1393伙
逸瓏灣8特色戶4750萬沽 全盤清袋
名鑄一房1748萬沽 料13年蝕9%
銀禧兩房零議價1.65萬租出
Larchwood樓底高 有空間加建閣樓
鄰近西九文化區 設多元化藝術場地
劉敬華：ING：內地寬防疫 GDP可重上5%
prev
next