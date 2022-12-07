台積電擬美加碼建廠 投資增至3120億

白宮表示，第二家半導體廠將於明年動工，並將於2026年投產，屆時將生產現時最先進的3納米製程晶片。至於台積電在亞利桑那州的第一家工廠將生產4納米製程的晶片，預計將於2024年開始量產。不過台積電赴美投資的計劃，引發「掏空台灣」的質疑。台積電總裁魏哲家回應稱，台灣半導體產業遷往美國，不可能會把台灣半導體掏空，強調：「門都沒有！」

Neuralink涉違動物權益

此外，全球首富馬斯克旗下的腦機接口技術公司（Neuralink）準備進行人體測試之際，路透社引述該公司的現任及前任員工的消息，以及其取得的相關文件內容，指Neuralink自2018年起進行的動物試驗殺害1500隻動物，涉嫌違反動物權益，現正面臨美國農業部進行的聯邦調查。

Neuralink正研究在大腦植入晶片，希望協助癱瘓病者恢復活動能力，並治癒其他神經系統疾病。不過Neuralink的知情人士向路透社稱，由於馬斯克要求加快研究進度，令員工因準備不足而令測試反覆失敗，令動物死亡的數量不必要地增加。消息稱，調查重點在於動物測試的方式，是否違反動物權益。

（綜合報道）

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