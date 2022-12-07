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美企裁員潮蔓延 百事擬減數百人

【明報專訊】面對聯儲局持續加息帶來的經濟不確定性，美國企業的裁員潮開始由科技領域蔓延至消費品行業。《華爾街日報》引述知情人士的消息，指百事（美：PEP）將裁減北美數百名零食及飲品業務的員工。據稱，百事是次裁員主要集中在紐約州的飲品業務，以及伊利諾伊州和得州的零食和包裝食品業務。

《華爾街日報》看到百事發給員工的內部備忘指出，裁員的目的是「簡化公司架構，提升經營效率」。知情人士稱，由於零食部門已通過自願退休計劃裁減人手，飲品業務的裁員幅度將會較大。截至去年12月25日，百事的全球員工總數約30.9萬，其中美國員工約12.9萬。百事在10月曾表示，正削減成本，以抵消利潤率的壓力，以應對似乎正在惡化的宏觀經濟狀况。

亞馬遜或裁2萬員工

沃爾瑪（美：WMT）、福特汽車（美：F）等近期也在裁減行政人員。摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，通脹正蠶食消費者的財富，可能令美國明年陷入衰退。他指出，美國消費者從新冠疫情的刺激計劃所獲得的額外儲蓄，目前餘下約1.5萬億美元，預計這些超額儲蓄受通脹影響，將於明年中耗盡，屆時美國可能經濟衰退。

此外，美國科技雜誌《Computer World》引述知情人士稱，電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）計劃未來數月裁員2萬人，是《紐約時報》原先傳出的裁員人數兩倍。消息稱，裁員範圍包括配送中心員工、技術人員及企業高層，全公司不限階級、不限部門都將受到裁員影響。裁員規模相當於亞馬遜全球150萬員工（包括全球配送中心職員及散工）的1.3%。數據顯示，美國科技公司今年已宣布裁員6萬人。

（綜合報道）

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