經濟

貿發局：聖誕節檔期弱 港出口今年不樂觀

【明報專訊】香港出口信用保險局（信保局）和貿易發展局（貿發局）昨日聯合發布調研，探討港商進入大灣區市場所面對的挑戰。出席發布會的貿發局研究總監范婉兒表示， 今年11月、12月聖誕節檔期出口延續過去幾個月的疲弱，加上去年高基數，今年全年出口數字「唔靚」，表現亦不樂觀。受出口減少影響，信保局總監趙民忠表示，自9月起投保客戶付運明顯下跌。

信保局：9月起投保客戶付運明顯跌

范婉兒表示，受香港與內地疫情管控影響，陸路跨境貨運大減五成，以至不少貨物減少來港轉口。她又表示，儘管出口數字表現不理想，但有部分出口商透過調整東南亞庫存出貨，或經中國內地直接出口海外，部分出口商生意仍能保持。

趙民忠表示，上半年投保客戶付運表現「不錯」，下半年受內地疫情反彈和環球宏觀經濟需求疲弱，表現顯著受壓。趙又稱， 疫情下各國政府就借貸推出多項支援和放寬政策，令去年保險索償為歷史新低，今年則略有回升，但仍屬低水平。他指出，近期美國經濟增速開始放緩，歐洲部分經濟體更陷入收縮，英國、意大利和土耳其的破產宗數均高於疫情前水平，需要繼續關注各個市場的破產情况，預料明年信保局索償會逐步回升至疫情前水平。

調查：低價競爭成港商拓大灣區挑戰

此外，信保局及貿發局昨日公布的調查結果，主要想了解港商進入大灣區市場時面對的挑戰。調查結果發現有36.8％受訪港商表示內地市場充斥低價產品，有35.8％表示不熟悉內地的法律法規、產品標準，有25.9％港商表示缺乏內地客戶信貸背景資料，有22％表示內地放帳風險高。

趙民忠表示，兩地在放帳的商業習慣上不同，內地信用保險市場發展仍未成熟，以及企業對外披露資料有所保留，未完全開放，儘管有不少第三方的渠道可查看企業資料，但信保局都會以客觀評估所有保單。報告指出，只有14％的港商會購買信用保險，包括在香港直接投保或經香港銀行投保， 而最多港商會要求買方預付貨款，達57.9％，或有43.6％受訪港商會選擇自行承擔風險。

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