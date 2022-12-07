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「辣條股」衛龍次日招股 超購2.9倍

【明報專訊】港新股市場隨大市轉旺，繼陽光保險（6963）後再有焦點新股「辣條」生產商衛龍（9985）登場，綜合券商數據顯示，次日公開發售的孖展持續上升，並錄得超額2.9倍的孖展認購；另有外電傳出吉利（0175）旗下網約車「曹操出行」計劃在港上市。

衛龍集資額最多近11億元，翻查資料，公司在去年底已通過上市聆訊，但以市況不配合為由押後上市；集團上市前獲高瓴、騰訊（0700）等融資。衛龍去年全年收入48億元（人民幣，下同），賺8.26億元，分別按年升16.5%及不足1%。今年上半年集團盈轉虧，錄得2.6億元虧損，主要是期內錄得多筆一次性開支所致；經調整淨利潤實賺4.24億元，同比升12%。

曹操出行人傳最快明年來港上市

此外，彭博引述消息人士報道，吉利旗下的曹操出行計劃最快明年來港上市，或明年4月遞交初步招股書。

據了解，公司擬由農銀國際、美銀、華泰國際擔任聯席保薦人，並將集資約數億美元，惟集資額和保薦人等細節仍有待商榷；上述公司和銀行未有回應事件。

根據港交所文件顯示，內地奶牛牧場營運商澳亞集團通過港股主板IPO聆訊，聯席保薦人是中金和星展。集團今年上半年純利按年倒退63%至2984萬美元，期內包括行政開支及融資開支增加令盈利下跌。

明報記者

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